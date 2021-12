Alkoholkonsum: Wer trinkt, fühlt sich dadurch nicht besser

Wer Alkohol mit dem Ziel trinkt, negative Emotionen zu vertreiben, erreicht demnach im besten Fall nichts oder verschlimmert die finsteren Gedanken. Warum aber glauben dann die Betroffenen, der ein oder andere Drink würde ihnen helfen? Wenn man die Gefühle vor und nach dem Trinken in der Rückschau vergleiche, spielten wahrscheinlich Erwartungen und Wunschdenken eine große Rolle, so die Autoren. Hinzu kämen reale Effekte des Alkohols, die nicht direkt mit Angst oder Depressivität zu tun hätten: So dämpft Alkohol zum Beispiel körperliche Schmerzen oder ein Gefühl von Rastlosigkeit.