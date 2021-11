Archäogenetik: Wo die ersten Hauspferde grasten

Das Hauspferd erobert die Welt

Zwischen ungefähr 2200 und 2000 v. Chr. waren diese Pferde in Gebiete außerhalb der westeurasischen Steppe gelangt: Sie existierten zunächst in Anatolien, an der unteren Donau, in Böhmen und in Mittelasien. Anschließend breiteten sie sich über ganz Eurasien aus – und hatten im Zeitraum von 1500 bis 1000 v. Chr. alle anderen lokalen Pferdepopulationen verdrängt. »Wir haben festgestellt, dass sich der Zuchtpool der Pferde vor etwa 4200 Jahren dramatisch vergrößert hat«, sagt Orlando. »Offenbar hatten die Züchter damals begonnen, solche Pferde in großer Zahl zu vermehren, um einen steigenden Bedarf zu decken.« Schon bevor man von Pferden gezogene Karren und Kutschen erfunden hatte, waren Menschen wohl auf den Vierbeinern geritten. Die ersten Streitwagen kamen jedenfalls zwischen 2000 und 1800 v. Chr. auf.

Die Ergebnisse stellen jedoch die bisherigen Annahmen zu Pferden und ihre Rolle bei frühen Migrationsbewegungen in Frage. Die Genome von Menschen der späten Jungsteinzeit belegen nämlich, dass große Gruppen im 3. Jahrtausend v. Chr. aus den westeurasischen Steppen nach Europa gewandert waren. Sie werden mit der Jamnaja-Kultur der Schwarzmeerregion in Verbindung gebracht. Diese Menschen haben vermutlich dazu beigetragen, die indoeuropäischen Sprachen in Europa zu verbreiten. Zudem gehen Experten davon aus, dass die Neuankömmlinge auf Pferden geritten sind. »Wenn so viele Menschen mit ebenso vielen Pferden kamen, dann sollten wir in den Abstammungslinien der Pferde einen entsprechenden Ausschlag sehen«, sagt Orlando. Die neue Genanalyse legt jedoch nahe, dass es in jener Zeit nur wenige Vorfahren von Hauspferden außerhalb der westeurasischen Steppen gab. Das würde Szenarien ausschließen, in denen die Ahnen heutiger Pferde die Wanderungen der Jamnaja ermöglichten.

»Dies verändert unser Bild über die bronzezeitlichen Migrationen aus der Steppe bis nach Westeuropa«, sagt Koautor Outram. »Womöglich waren die Wanderbewegungen nicht, wie bisher angenommen, durch Hauspferde erleichtert worden.« Die Forschungsstudie »geht damit auf eine langlebige Kontroverse ein, die sich um die Rolle des Hauspferdes bei der Ausbreitung des Menschen in der Bronzezeit dreht«, meint der Evolutionsgenetiker Eske Willerslev von der Universität Kopenhagen.

Welche Gene das Hauspferd zum Hauspferd machten

Orlandos Team untersuchte auch genetische Varianten, die sich ab dem späten 3. Jahrtausend v. Chr. bei domestizierten Pferden etabliert hatten. Besonders auffällig sei das Gen GSDMC. Bei Menschen kann es Mutationen tragen, die zu einer Verhärtung der Bandscheiben führen, was chronische Rückenschmerzen und Schmerzen beim Gehen verursachen kann. Ein weiteres Gen mit Namen ZFPM1 hat Anteil an der Entwicklung von Neuronen, die an der Stimmungsregulierung und an Aggression beteiligt sind. Mäuse, bei denen im Experiment ZFPM1 deaktiviert wurde, zeigten sich als besonders ängstlich.