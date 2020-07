Gallischer Krieg: Archäologen graben Cäsars Lager bei Gergovia aus

Forschungsgeschichte eines geschichtsträchtigen Platzes

Bereits im frühen 18. Jahrhundert lokalisierten Gelehrte das Oppidum des gallischen Stamms der Averner bei Gergovia. Die Standorte der römischen Militärlager entdeckten Ausgräber dann in den Jahren 1861 und 1862. Das große Militärlager umfasst zirka 35 Hektar und liegt ungefähr drei Kilometer vom Oppidum entfernt. In den 1990er und frühen 2000er Jahren bestätigten Feldbegehungen und kleinere Grabungen die Ergebnisse der ersten archäologischen Untersuchungen. Seit 2018 haben die Forscher vom Inrap und der Université de Clermont-Ferrand geophysikalische Prospektionen durchgeführt. Auf diesem Weg fanden sie unter anderem Projektile von Belagerungsmaschinen sowie zwei Torbauten im römischen Baustil. Der Großteil der Anlage ist aber laut Inrap bisher noch unerforscht. Mit den jetzigen Ausgrabungen soll der bislang größte zusammenhängende Abschnitt des Lagers aufgedeckt worden sein, zirka 3000 Quadratmeter. Die Grabungen seien auf Grund geplanter Bauprojekte nötig geworden.

Die wichtigste Quelle für den Gallischen Krieg – die allerdings alleinig die Sicht Cäsars wiedergibt – sind die »Commentarii de bello Gallico«. Cäsar beschreibt für die Ereignisse bei Gergovia im Jahr 52 v. Chr. (Buch 7, Kapitel 36-52) zwei Lager, ein großes in der Ebene und ein kleines, das am Fuß der auf einem Berg errichteten Keltensiedlung der Averner liegt. Der Feldherr belagerte Gergovia, in der auch der gallische Anführer Vercingetorix weilte. Doch als alliierte gallische Kämpfer von den Römern abgefallen waren, erlitten die Legionen schwere Verluste. Cäsar ordnete den Rückzug an. Den Aufstand der vereinten Keltenstämme schlug er wenig später 52 v. Chr. bei Alesia nieder. Der Gallische Krieg, den Cäsar 58 v. Chr. begonnen hatte, endete bald darauf.