Unerwarteter Effekt: Bäume ziehen überraschend Methan aus der Atmosphäre

Mikroben, die in der Rinde oder im Holz von Bäumen leben, entfernen riesige Mengen Methan (CH 4 ) aus der Atmosphäre. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam um Vincent Gauci von der University of Birmingham und berichtet davon im Fachmagazin »Nature«. Während seit Langem bekannt ist, dass Bäume durch die Fotosynthese Kohlendioxid (CO 2 ) aus der Atmosphäre ziehen und damit den menschengemachten Klimawandel abpuffern, enthüllt diese neue Forschung einen überraschenden zusätzlichen Nutzen von Wäldern. Bisher war man davon ausgegangen, dass der Boden die einzige terrestrische Senke für Methan ist.

Methan ist das zweitwichtigste anthropogene Treibhausgas nach Kohlendioxid und für rund 30 Prozent der globalen Erwärmung seit der vorindustriellen Zeit verantwortlich. Die Konzentration von Methan in der Atmosphäre hat sich in den vergangenen 150 Jahren nahezu verdreifacht, seit der letzten Eiszeit sogar verfünffacht. Derzeit steigen die Emissionen schneller als jemals zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1980er Jahren. Das Molekül entsteht, wenn organisches Material wie etwa Pflanzen unter Sauerstoffausschluss abgebaut wird: in den Mägen wiederkäuender Kühe, in Sümpfen, auf Mülldeponien, in Klärwerken, bei der Förderung fossiler Brennstoffe. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Außerdem lagert es fest gebunden in Hydraten auf dem Meeresboden und im Permafrost der sibirischen Tundra.

In der Studie untersuchten die Forscher Bäume in tropischen, gemäßigten und borealen Hochlandwäldern. Die Messungen erfolgten in tropischen Wäldern im Amazonasgebiet und in Panama, in Wäldern der gemäßigten Zonen in Wytham Woods im englischen Oxfordshire und in borealen Nadelwäldern in Schweden. Die Methanabsorption war in den tropischen Wäldern am stärksten. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass Mikroben unter den feuchtwarmen Bedingungen dort am besten gedeihen.