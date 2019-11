Narzissmus in der Partnerschaft: Charmanter Verführer, aggressiver Egomane

Aber auch wenn einer weniger narzisstisch ist, kann die Zweisamkeit anhalten. Back vermutet: »Narzisstische Menschen können in bestimmten Bereichen sehr erfolgreich sein, etwa im Beruf. Das bringt natürlich für den Partner Ressourcen mit sich, wie Geld und Status. Manchen genügt das dann als Ausgleich«, sagt der Persönlichkeitspsychologe.

»Unsichere Menschen können sich durchaus an der Seite eines Narzissten wohlfühlen, denn der nimmt ihnen viel ab«

(Aline Vater, promovierte Psychologin und Psychotherapeutin)

Demgegenüber steht die Annahme, dass sich vor allem selbstunsichere Menschen zu narzisstischen Menschen hingezogen fühlen, dass sich also Gegensätze anziehen. »Unsichere Menschen können sich durchaus an der Seite eines Narzissten wohlfühlen, denn der nimmt ihnen viel ab, ist dominant und trifft Entscheidungen, die unsicheren Personen schwerfallen«, sagt die Psychotherapeutin Aline Vater. Sie hat zu Narzissmus promoviert und behandelt heute in ihrer Praxis Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Wenn ein Partner etwa berufliche oder finanzielle Sorgen habe, seien narzisstische Lebensgefährten nicht selten eine große Unterstützung. »Sie können sich dann als Helfer, als Retter aufspielen«, sagt Vater. Unsichere Menschen könnten auf diese Weise jedoch in eine Abhängigkeit geraten.

Vater hat ebenfalls beobachtet, dass narzisstische Menschen durchaus dauerhafte Beziehungen haben können. »Es kommt auch darauf an, welche weiteren Kompetenzen jemand mitbringt.« Er oder sie könne sehr narzisstisch sein und sich zugleich sozial kompetent verhalten, zum Beispiel humorvoll und mitfühlend. »Dann kann eine Partnerschaft zeitweise gut funktionieren«, sagt Vater. Die Frage sei zudem, was der nicht narzisstische Partner brauche. »Ist das jemand, der nicht viel Wert auf eine gute Kommunikation legt, dann bemerkt er oder sie vielleicht nicht so leicht, dass der andere wenig einfühlsam ist, und kommt damit einige Zeit gut zurecht«, so die Einschätzung von Vater.

»Viele wissen um ihre Wirkung nach außen, aber es ist ihnen egal. Aus ihrer Sicht sind sie nun mal so und eben etwas Besonderes«

(Mitja Back)

Narzissten selbst holen sich selten Hilfe. »Viele wissen um ihre Wirkung nach außen, aber es ist ihnen egal. Aus ihrer Sicht sind sie nun mal so und eben etwas Besonderes«, erklärt Back. Aline Vater behandelt jedoch auch Patienten, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung wahrhaft leiden, weil sie deshalb Probleme in Beruf, Partnerschaft oder anderen Lebensbereichen haben. »Die meisten von ihnen sind nicht oder nur zeitweise in Beziehungen. Sie haben große Schwierigkeiten, Intimität zuzulassen«, sagt sie. Denn sich nahezukommen, würde auch persönliche Schwächen offenlegen, und das würden sie unbedingt verhindern wollen. »Es ist ihre größte Furcht, dass Makel sichtbar werden und das nach außen dargestellte grandiose Selbstbild ins Wanken kommt«, so Vater.

Die meisten kommen aber nicht auf Grund ihrer Persönlichkeitsstruktur in Behandlung, sondern weil sie enorme Probleme mit ihrem sozialen Umfeld haben, weil Freundschaften und Beziehungen zerbrechen und andere sich von ihnen abwenden, was sie sehr kränkt. »Hinter dem Grandiositätsstreben steht meist die Annahme, nicht liebenswert zu sein oder dafür Leistung erbringen zu müssen«, erklärt die Psychotherapeutin. Es könne sehr qualvoll sein, nach diesen Glaubenssätzen zu leben. Viele Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung seien in einem wenig liebevollen, wenig wertschätzenden Umfeld aufgewachsen. »Das nach außen übergroße Ego ist eine Bewältigungsstrategie, um Scham und Selbstzweifel zu kompensieren«, erklärt Vater.

»Hilft das alles nicht, braucht es radikale Akzeptanz des Zustands oder ein Ende der Beziehung«

(Aline Vater)

Auch wenn die Partner von Narzissten unter deren Verhalten leiden, schaffen sie es doch nicht, die Beziehung zu beenden. Was können sie tun? »Sich anpassen oder sich trennen«, sagt Paartherapeutin Aline Vater und erklärt: Wenn jemand sich in Situationen mit dem Partner meist unwohl oder nicht wahrgenommen fühlt, sei der erste Schritt, das anzusprechen, und der zweite, sich professionelle Hilfe zu holen. Ist der Partner wenig einfühlsam, ließe sich das teils über Freunde ausgleichen, die zuhören und bei Problemen das Feedback geben, das der Partner nicht geben kann. »Hilft das alles nicht, braucht es radikale Akzeptanz des Zustands oder ein Ende der Beziehung«, sagt Vater.

Die Paar- und Familientherapeutin Darlene Lancer rät auf dem US-Selbsthilfeportal PsychCentral, sich selbst zu fragen: Fühle ich mich wertgeschätzt, respektiert und umsorgt? Werden meine Bedürfnisse erfüllt? Wenn nicht, beeinflusst das mich und meinen Selbstwert? Und wenn es so ist: Was kann ich dann tun?

Die US-Psychologin Firestone ermutigt Frauen und Männer, sich in allen Situationen und Lebensbereichen gleichberechtigt zu verhalten und den Partner als ebenbürtig zu behandeln. Und wenn das nicht genügt, nicht die erhoffte Wirkung hat? Ihr Rat: »Sei kein Opfer.«