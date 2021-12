Corona-Impfung: Was vom Valneva-»Totimpfstoff« zu erwarten ist

Ein innovativer Wirkverstärker lässt den Valneva-Impfstoff aufholen

Bei Valneva ist man dabei einen innovativen Weg gegangen – als Adjuvans, also Wirkverstärker, enthält der Impfstoff die Substanz CpG 1018. Es handelt sich um ein einzelsträngiges, kurzes Stück DNA aus 22 Bausteinen, in denen die Nukleotide Cytidin und Guanosin gekoppelt sind. Diese Abfolge gibt es im Genom des Menschen viel seltener als bei Viren und Bakterien und wenn sie doch vorhanden ist, dann ist sie häufig mit einer Methylgruppe markiert. Mittels des Toll-like-9-Rezeptors erkennt der Körper darum das enthaltene CpG 1018 als fremde DNA und stimuliert die Antikörperantwort. Kurioserweise enthält der Totimpfstoff, auf den viele Skeptiker warten, die Angst vor Erbsubstanz haben, also auch Erbsubstanz – eben nur nicht mit enthaltener genetischer Information, sondern als Wirkverstärker.

Dass Wirkverstärker die Nachteile der inaktivierten Viren zumindest teilweise wieder wettmachen können, zeigt ein anderer bereits von der Weltgesundheitsorganisation zugelassener Impfstoff gegen Covid-19: das indische Präparat Covaxin. Wer damit geimpft wurde, hatte danach eine höhere Antikörperkonzentration im Blut als jemand, der ein anderes Vakzin auf Basis inaktivierter Viren erhalten hatte. Covaxin war auch wirksamer gegenüber symptomatischen Sars-CoV-2-Verläufen als die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson&Johnson, aber schlechter als die mRNA-Impfstoffe. In Covaxin enthalten ist an Aluminiumsalz gebundenes Imidazoquinolin, das genau wie die mRNA-Impfstoffe die Toll-like-Rezeptoren 7 und 8 stimuliert. Das mache wohl den Unterschied in der Effektivität aus, kommentierte Leif Erik Sander, Professor für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Charité Berlin, auf Twitter, »verglichen mit Sinovacs inaktiviertem Impfstoff, der nur Alum benutzt«. Mit Alum werden die als Adjuvanzien eingesetzten Aluminiumsalze bezeichnet.

Die von Valneva benutzte Adjuvans-Technologie, bei der eine kurzkettige Erbgutsequenz mitverabreicht wird, hat sich auch in einem anderen Fall schon bewährt: Sie wird in einem Impfstoff gegen Hepatitis B verwendet, der seit Februar 2021 in der EU zugelassen ist.

© Roland Weihrauch / dpa / picture alliance (Ausschnitt) Boostern im Impfzentrum in Oberhausen | Impfungen mit einem inaktivierten Erreger müssen wahrscheinlich häufiger wieder aufgefrischt werden als mRNA-Vakzine.

Studie: Mehr Antikörper als bei AstraZeneca

Nun scheint auch Valnevas VLA2001 davon zu profitieren. In einer Phase-III-Studie zeigte er laut Pressemitteilung des Herstellers eine gute Wirksamkeit. Der Impfstoff konnte aus ethischen Gründen nicht mehr gegen Placebo getestet werden, sondern wurde mit einem zugelassenen Präparat verglichen, in diesem Fall dem Impfstoff von AstraZeneca. Dementsprechend ging es in der Studie nicht darum, die Effektivität gegen symptomatische Ansteckung zu ermitteln. Stattdessen untersuchte die Gruppe unter Federführung von Adam Finn von der University of Bristol vor allem die Antikörperausschüttung – und da schnitt das Valneva-Präparat sogar besser ab als dasjenige von AstraZeneca. Mehr als 95 Prozent der Probanden bildeten Abwehrmoleküle, und die Konzentration war höher als beim Konkurrenzprodukt. Und das, obwohl andere inaktivierte Virusimpfstoffe generell geringe Antikörperspiegel hervorgerufen hatten als Vektorimpfstoffe.