Technik: Wie entsorgt man einen Kernfusionsreaktor?

»Das nachhaltige Recycling von Tritium ist wirtschaftlich sinnvoll« Rob Buckingham, Physiker

Die Stilllegung eines Fusionsexperiments muss nicht bedeuten, »alles in Sichtweite in Schutt und Asche zu legen und über lange Zeiträume niemanden in die Nähe des Standorts zu lassen«, wie es die Plasmaphysikerin Anne White vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge formuliert. Stattdessen versuchen die Ingenieure, möglichst viele Teile der Anlage wiederzuverwenden. Dazu gehört auch, Tritium zu entfernen, wo immer es möglich ist, sagt Buckingham. Das senke die Radioaktivität, und das Isotop könne als Brennstoff wiederverwendet werden: »Das nachhaltige Recycling dieser knappen Ressource ist wirtschaftlich sinnvoll.«

Letztlich werden Fachleute die gewonnenen Kenntnisse aus der Stilllegung von JET nutzen können, um bessere Recyclingprozesse in künftige Anlagen einzubinden – etwa im Spherical Tokamak for Energy Production (STEP), dem geplanten Prototyp eines kommerziellen Reaktors in Großbritannien. Die Informationen werden auch in künftige Regulierungen einfließen, sagt Buckingham.

Ein radioaktiver Donut

JET und ITER sind beide so genannte Tokamak-Reaktoren, die Gas in einem donutförmigen Hohlraum einschließen. Bei JET wurde ein Plasma aus Wasserstoffisotopen, das zehnmal heißer ist als der Kern der Sonne, durch Magnete zusammengepresst, bis die Atomkerne miteinander verschmolzen. 1997 wurde zum letzten Mal eine vergleichbare Anlage außer Betrieb genommen, bei der Abschaltung des Tokamak-Fusions-Testreaktors im Princeton Plasma Physics Laboratory in New Jersey. Viele Teile, wie die Instrumente, die das heiße Gas in den Reaktor einleiteten, konnten wiederverwendet werden – ebenso wie der Standort selbst. Der Tokamak musste jedoch mit Beton gefüllt, zerschnitten und vergraben werden.

© UK Atomic Energy Authority / abaca / picture alliance (Ausschnitt) Tokamak | Der Kernfusionsreaktor JET enthält einen donutförmigen Hohlraum, in dem das Plasma erhitzt wird.

Die Fachleute am JET hoffen, insgesamt wenig Abfall zu hinterlassen. Die größte Herausforderung besteht laut Buckingham darin, herauszufinden, wo sich das Tritium befindet. Dann müsse man es aus den Materialien entfernen, auch aus den Metallkacheln, die das Innere des Tokamaks auskleiden. Die JET-Ingenieure werden ein überarbeitetes Robotersystem einsetzen, um die Kacheln zu entfernen. Außerdem werden sie mit ferngesteuerten Lasern messen, wie viel Tritium sich in den übrigen Materialien befindet. Wie Wasserstoff ist Tritium ein Gas, »das alle Stoffe durchdringt, und wir müssen genau wissen, wie tief es eingedrungen ist«, sagt Buckingham.