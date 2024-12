Eisberge: Der Koloss A23a nimmt Fahrt auf

Mehr als 30 Jahre lang blieb A23a, der größte und älteste Eisberg der Erde, ortstreu in seiner Position, nachdem er sich 1986 vom antarktischen Filchner-Eisschelf losgerissen hatte. Schon nach kurzer Reise blieb er auf dem Meeresboden der Weddell-See hängen, bis es ab 2020 langsam weiter nordwärts ging. 2024 geriet der eine Billion Tonnen schwere und bis zu 400 Meter mächtige Koloss jedoch in das nächste Hindernis, das ihn monatelang um sich selbst kreisen ließ. Nach Angaben des British Antarctic Survey bewegt sich der Eisberg inzwischen jedoch wieder weiter nach Norden durch das Südpolarmeer.

Grund für die zwischenzeitliche »Pause« war in eine so genannte Taylor-Säule, die den Eisberg eingefangen hatte. Dabei handelt sich um einen Strömungseffekt, der sich rund um Erhebungen am Meeresgrund bildet und in den 1920er Jahren vom britischen Physiker Geoffrey Ingram Taylor entdeckt wurde: Treffen Wasserströmungen unter bestimmten Umständen auf ein Hindernis, teilen sie sich und lösen die Entstehung einer Art Zylinder aus, der das Wasser gegen den Uhrzeigersinn um die Erhebung rotieren lässt. Innerhalb von je 24 Tagen bewegte sich der 4000 Quadratkilometer große A23a einmal um sich selbst.

Irgendwann ist jedoch einmal genug: Meeresströmungen trieben den Eisberg langsam aus der Säule: Mit dem antarktischen Zirkumpolarstrom driftet er sehr wahrscheinlich in Richtung des britischen Überseeterritoriums South Georgia – die Insel ist bekannt als »Friedhof der Eisberge«, weil dort so oft teils gigantische Eisberge stranden.