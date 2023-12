Flauschige Killer: Hauskatzen fressen so ziemlich alles

»Katzen sorgen weiterhin für einen Rückgang der Populationen, und es ist unvermeidlich, dass noch mehr aussterben, wenn wir die Katzen nicht in den Griff bekommen« Sarah Legge, Wildtierökologin, Charles Darwin University

Die Forscher glichen ihre Daten mit der Roten Liste der IUCN (International Union for Conservation of Nature) ab, um den Status der einzelnen Beutespezies zu bestimmen. Ihr Ergebnis: 347 Arten, die nachweislich von Katzen gefressen wurden, gelten als potenziell gefährdet, als gefährdet (einschließlich einiger, die stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind) oder als in der Natur ausgestorben. Bei vielen dieser Arten handelt es sich um kleine Vögel, Säugetiere und Reptilien, die auf Inseln beheimatet sind, aber keine natürlichen katzenartigen Feinde haben. Folglich können sie den Hauskatzen wenig entgegensetzen. Elf in der Studie erfasste Arten, darunter die Hawaiikrähe (Corvus hawaiiensis), die Neuseeländische Schwarzbrustwachtel (Coturnix novaezelandiae) und die Weißfußkaninchenratte (Conilurus albipes), werden inzwischen als in der Natur ausgestorben oder als ausgestorben eingestuft.

»Die Studie bestätigt erneut, dass Katzen das ultimative, agile Universalraubtier sind«, sagt die Wildtierökologin Sarah Legge von der australischen Charles Darwin University, die nicht an der neuen Studie beteiligt war. Legge untersucht, wie Katzen die australische Tierwelt beeinflussen. Sie hält die Raubtiere für eine der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt Australiens. »Katzen sorgen weiterhin für einen Rückgang der Populationen, und es ist unvermeidlich, dass noch mehr aussterben, wenn wir die Katzen nicht in den Griff bekommen«, fügt sie hinzu. »Die einheimische Fauna Australiens kann einem solchen vielseitigen Raubtier, das sich noch dazu relativ schnell fortpflanzen kann, nicht standhalten.«

Was überrascht: Sogar Lepczyk hält die Zahlen seiner Studie für eher konservativ. »Wir haben zwar jetzt eine Vorstellung davon, was Katzen fressen, doch wir vermuten, dass sie noch viel mehr fressen«, sagt der Ökologe. Obwohl nur etwas weniger als sechs Prozent der von Katzen gefressenen Arten Insekten seien, geht Lepczyk davon aus, dass die tatsächliche Anzahl höher liege. Denn anders als bei Federn oder Säugetierknochen sei es schwierig, Insektenreste in Katzenmägen und -kot zu identifizieren.

Neue Erkenntnisse zu Fressgewohnheiten der Katzen womöglich verzerrt

Möglicherweise verzerren auch die bisherigen Untersuchungsgebiete die Ergebnisse. Die meisten Studien über die Fressgewohnheiten von Felis catus wurden bislang in Australien oder Nordamerika durchgeführt. Daher tauchen in der neuen Datenbank vor allem Tiere auf, die auf diesen Kontinenten heimisch sind. Lepczyk ist überzeugt davon, dass künftige Forschungen auch für artenreiche Regionen in Südamerika, Asien und Afrika eine Vielzahl an von Katzen erbeuteter Tiere ergeben werden.