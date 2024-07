Hirnforschung: Strom der Gedanken

Der akribische Forscher Berger war von der Realität der Telepathie überzeugt

Der unter seinen Mitarbeitern für seine beinah pathologische Pedanterie gefürchtete Berger war einerseits ein notorischer Zweifler, andererseits aber auch ein Mann mit Hang zum Übersinnlichen. 19-Jährig überlebte er nur knapp einen schweren Reitunfall, als seine Schwester viele Kilometer entfernt die Eltern beunruhigt verständigte, sie habe das Gefühl, dem Bruder sei irgendetwas zugestoßen. Seit dieser erstaunlichen Koinzidenz war Berger von der Realität der Telepathie überzeugt.

Nachdem er im Oktober 1938 emeritiert worden war und an einem Privatsanatorium im Thüringer Wald praktizierte, plante er, den physischen Grundlagen der Gedankenwanderung auf den Grund zu gehen – mittels EEG. In einem Aufsatz von 1940 schrieb er: »Zu den immer noch umstrittenen parapsychologischen Erscheinungen gehört die echte Gedankenübertragung und doch muss sie meiner Meinung nach auch von der Wissenschaft als Tatsache anerkannt werden.« Aber weil die Industrie längst auf die von den Nazis forcierte Waffenproduktion umgestellt hatte, gelang es Berger nicht mehr, die für seine Versuche erforderlichen, hochsensiblen Geräte zu bekommen.

Zu den dunklen Seiten seiner Laufbahn zählt Bergers Engagement am so genannten Erbgesundheitsgericht. Nachdem die NS-Regierung im Sommer 1933, weniger Monate nach der so genannten Machtergreifung, ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen hatten, war Berger als Gutachter daran beteiligt, Beschwerden gegen die vielfach verordneten Zwangssterilisierungen von Patienten abzuweisen. Die Zahl solcher Gewaltmaßnahmen ging allein in Jena schnell in die Tausende. Bis zu seinem Ruhestand, als Berger auf eigenen Wunsch auch aus dem gerichtlichen Gutachteramt entlassen wurde, war der Neurologe tatkräftig an der Umsetzung der nationalsozialistischen Eugenik beteiligt.

© Universität Jena / ZB / picture alliance (Ausschnitt) Gedenktafel an Bergers Wirkungsstätte in Jena

Erst in jüngerer Zeit nahm man Bergers Verstrickungen in die NS-Medizin zum Anlass, seinen Namen von öffentlichen Einrichtungen zu entfernen. Die Hans Berger-Klinik, wie die Jenaer Neurologie seit 1956 zu seinen Ehren hieß, wurde im Mai 2022 umbenannt. Auch der einstige Hans Berger-Preis der Deutschen Gesellschaft für klinische Neurophysiologie (DGKN) heißt seit 2021 schlicht DGKN-Verdienstmedaille. Berger trat zwar nie in die NSDAP ein, war allerdings »förderndes Mitglied« der SS sowie in der Deutschnationalen Volkspartei aktiv.