Ausbrüche der Sonne: Polarlichter erwartet

Der Sonnenfleck AR 3842 markiert den Ort auf der Sonne, wo es derzeit auf unserem Heimatgestirn besonders heftig zugeht. Dort wurden zwei Röntgenflares der Klasse X 7,1 and X 9,1 beobachtet – besonders starke Flares nahe am Maximum von X10. Die US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und die US-Raumfahrtbehörde NASA modellierten die Folgen dieser Ereignisse und kommen zu dem Schluss, dass sie am 4. und 6. Oktober auf der Erde eintreffen werden. Insbesondere an diesen Tagen werden geomagnetische Stürme erwartet, die Auswirkungen auf den Funkverkehr haben könnten. Zudem wird es sehr wahrscheinlich zu Polarlichtern (Auroren) in der Erdatmosphäre kommen. Vorausgesetzt das Wetter macht mit, lohnt es sich an diesem Wochenende also, nach Polarlichtern Ausschau zu halten. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Farben – Wahrnehmung und Einfluss

Senden Sie uns gerne Ihre gelungenen Fotos von Polarlichtern für die Rubrik »Leserbilder«.