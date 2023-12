Indonesien: Steht hier eine Pyramide aus der letzten Eiszeit?

Doch genau solche Äußerungen beeindrucken viele Forscherkollegen nicht. Etwa den Archäologen Lutfi Yondri, der ebenfalls an der National Research and Innovation Agency im indonesischen Bandung arbeitet. Seine Forschungen hätten gezeigt, so der Wissenschaftler, dass sich die Menschen in der Zeit von vor 6000 bis 12 000 Jahren in Höhlen aufhielten. Das heißt aber, lange nach dem angeblichen Bau der Pyramide hätte man in der Region noch keine Behausungen errichtet. Zudem habe bislang keine Ausgrabung Belege zu Tage gefördert, dass die Menschen damals über das nötige Knowhow für die Steinmetzarbeit verfügt hätten.

»Ich bin überrascht, dass [die Studie] in dieser Form veröffentlicht wurde«, sagt Flint Dibble, Archäologe an der Cardiff University. Obwohl die Forschergruppe »legitime Daten« vorlegen würde, so Dibble, seien die Schlussfolgerungen über die Stätte selbst und ihr Alter nicht gerechtfertigt.

Was steckt im Inneren von Gunung Padang?

Gunung Padang besteht aus fünf Steinterrassen sowie Stützmauern und Verbindungstreppen, die sich über einem erloschenen Vulkan erheben. Zwischen 2011 und 2014 untersuchten Natawidjaja und seine Kollegen die Stätte mit verschiedenen Prospektionsmethoden, um in das Innere der Terrassen zu blicken. Sie identifizierten vier Schichten, die ihres Erachtens verschiedenen Bauphasen entsprechen. Bei der innersten Schicht handelt es sich um einen Kern aus steingewordener Lava, der »sorgfältig bearbeitet« wurde, wie es in der Studie heißt. Darüber lägen Steinschichten, die wie Ziegelsteine angeordnet seien. Die Schichten datierte die Forschergruppe mit Hilfe der 14C-Methode: Sie ließ das Alter der Sedimente bestimmen, die zwischen den Steinen steckten und mit einem Bohrkern hervorgeholt wurden. Die erste Bauphase fand demnach vor 16 000 bis 27 000 Jahren statt. Weitere Aufschüttungen seien dann in der Zeit von vor 7500 bis vor 8000 Jahren erfolgt. Die letzte Schicht, zu der die sichtbaren Stufenterrassen gehören, habe man vor zirka 3100 bis 4000 Jahren angelegt.