Inseln: Von Rattenbekämpfung profitieren alle

Bevor der Mensch die Welt eroberte, kamen tropische Inseln einem Paradies zumindest nahe: Zahllose Seevögel nisteten hier weitgehend sicher vor Fressfeinden – zumindest vor vierbeinigen. Mit den Menschen kamen allerdings Ratten auf die Archipele, die heute Eier, Küken und auch erwachsene Seevögel als Nahrung nutzen und so deren Zahl klein halten. Würden die Nager allerdings bekämpft und vielleicht sogar vollständig ausgerottet, nähme die Zahl der Seevögel rasch wieder deutlich zu. Und davon profitierte schließlich das komplette Ökosystem vom Land bis ins Riff, wie eine Modellierungsstudie von Ruth Dunn von der Lancaster University und ihrem Team andeutet.

In ihrer Arbeit können die Wissenschaftler sogar zeigen, dass ausreichend Nahrung in den Meeren vorhanden wäre, um den wachsenden Bestand an Seevögeln zu ernähren – auch weil ein positiver Rückkopplungsmechanismus greift: Mehr Seevögel fressen zwar mehr Fische, doch gelangen über ihren Kot auch wieder mehr Nährstoffe ins Meer zurück, die wiederum zu gesünderen Riffen und größeren Fischpopulationen führen, was bereits vorhandene Daten etwa vom Chagos-Archipel im Indischen Ozean stützen. Ratten verändern die Nährstoffflüsse dagegen so dramatisch, dass im Meer ein Mangel an leicht verfügbaren Stickstoffverbindungen und Phosphat auftritt, was sich nachteilig auf die Rifflebensgemeinschaften auswirkt.

Ausgehend von diesen Daten modellierte die Arbeitsgruppe, was passieren würde, wenn man auf 25 Inseln des Chagos-Archipels Ratten bekämpft. Ohne weitere Maßnahmen nähme die Zahl an brütenden Paaren von Rußseeschwalben, Schlankschnabelnoddis und Rotfußtölpeln bereits um 24 000 zu. Wird gleichzeitig die ursprüngliche Vegetation auf diesen Inseln gefördert, so dass sie wieder die Hälfte der Eilande bedeckt, betrüge der Zuwachs 83 000 Paare und sogar 280 000 Paare, wenn die Restaurierung drei Viertel der Inselflächen umfasst. Schon im kleinsten der Szenarien gäbe es eine Populationszunahme um das 18-Fache.