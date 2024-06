Kosmologie: Zwei verschmelzende Quasare im jungen Universum entdeckt

Die Verschmelzung von Galaxien miteinander ist ein im Universum sehr häufiger Prozess. Er sorgte dafür, dass in den zurückliegenden 13,8 Milliarden Jahren nach dem Urknall durch das Verschmelzen vieler kleiner Welteninseln die riesigen Galaxien entstanden, die wir heute beobachten können. Bei der Vereinigung von zwei Galaxien verschmelzen auch die beiden zentralen, extrem massereichen Schwarzen Löcher in ihren Zentren miteinander. Nun konnte eine bevorstehende Verschmelzung von zwei aktiven Schwarzen Löchern im jungen Universum beobachtet werden, als das Weltall erst rund sieben Prozent seines heutigen Alters erreicht hatte, die Rotverschiebung der beiden Quasare beträgt z = 6,05. Darüber berichtet das Team um Yoshiki Matsuoka von der japanischen Ehime University.

Das Besondere an diesen beiden Objekten ist jedoch, dass es sich bei ihnen um die am weitesten von uns befindlichen Quasare handelt, deren Verschmelzung wir beobachten können. Es sind Schwarze Löcher, die derzeit beziehungsweise vor 12,9 Milliarden Jahren dabei waren, riesige Mengen an Materie einzusammeln. Da diese auf Grund der Erhaltung des Drehimpulses nicht direkt auf die Schwarzen Löcher strömen kann, sammelt sie sich in dichten Scheiben aus Gas und Staub um die Schwarzen Löcher an. Diese werden durch Reibung des Materials in ihnen sehr heiß und senden dadurch große Mengen an Strahlung aus. Zudem entstehen in ihnen starke Magnetfelder, die dafür sorgen, dass je zwei Gasstrahlen, die Jets entstehen, in denen ein Teil der Materie aus den Scheiben auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Sowohl die Akkretionsscheiben als auch die Jets sorgen dafür, dass die Schwarzen Löcher ihre Wirtsgalaxie deutlich überstrahlen.

Mit einem Alter von 12,9 Milliarden Jahren fällt der Doppelquasar in die Epoche der Reionisation, die etwa 50 Millionen Jahre nach dem Urknall begann und bis etwa eine Milliarde Jahre anhielt. Diese Zeit wird auch als »kosmische Dämmerung« bezeichnet. Etwa 400 Millionen Jahre nach dem Urknall sorgte die Strahlung der ersten Sterne, Galaxien und Quasare dafür, dass das neutrale intergalaktische Gas, das zum größten Teil aus Wasserstoff besteht, ionisiert und dadurch für Strahlung erst durchlässig wurde. Erst dann wurde das bis dato dunkle Universum transparent und erlaubte den Blick in die Ferne.