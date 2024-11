Einmalige Jagdszenen: Wie Schwertwale die größten Haie der Erde erlegen

Die beiden Schwertwale »Port« und »Starboard« aus den Gewässern vor der südafrikanischen Küste haben es schon zu einiger Berühmtheit gebracht: Sie jagen gezielt Weiße Haie und fressen anschließend deren Leber. Das nahrhafte Organ lockt jedoch auch andere Schwertwale, die dabei sogar Walhaie gezielt erlegen: die weltgrößte Haiart. Im Golf von Kalifornien konnte ein Team um Erick Higuera Rivas vom Conexiones Terramar beobachten, wie Schwertwale dabei vorgehen – und neue Taktiken entwickeln, um erfolgreich zu sein.

Insgesamt konnten Higuera Rivas und Co zwischen 2018 und 2024 vier Angriffe auf die bis zu 18 Meter langen Walhaie aufzeichnen, die sich in bestimmten Regionen des Golfs versammeln, um Plankton zu fressen. Der Gruppe gelangen dabei zahlreiche Bild- und Videoaufnahmen, anhand derer sie einzelne Wale identifizieren konnte: Ein Männchen namens Moctezuma war beispielsweise an drei der vier Attacken beteiligt. Ebenfalls aktiv war ein Weibchen, das zuvor bereits als Teil von Moctezumas Gruppe bestimmt werden konnte – es handelt sich möglicherweise also um eine ganze Schwertwal-Familie, die diese Jagd erlernt hat und weitergibt.

Laut den Beobachtungen attackieren die Orcas immer wieder gezielt den Beckenbereich der Walhaie, indem sie diese dort rammen oder mit der Schwanzflosse zuschlagen. In diesem Bereich gelten die Haie als verletzungsanfälliger, weil das Muskel- und Knorpelgewebe hier schwächer ausgeprägt ist. Bei der Jagd wechseln sich die Wale ab und laugen den Hai langsam aus, bis sie ihn gezielt auf den Rücken drehen können. In diesem Zustand ist er kaum mehr bewegungsunfähig und treibt im Wasser, so dass er seinen Fressfeinden nicht mehr durch zum Beispiel Tauchen entgehen kann.