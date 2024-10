Zahlentheorie: Neue Formel für Primzahlen gefunden

Es gibt unendlich viele Primzahlen Einen Beweis für die Existenz unendlich vieler Primzahlen brachte der antike Gelehrte Euklid bereits vor mehr als 2000 Jahren mit einem einfachen Gedankenspiel hervor: Angenommen, es gäbe nur eine endliche Anzahl an Primzahlen, wobei die größte p ist. In diesem Fall könnte man alle Primzahlen bis p miteinander multiplizieren und eins addieren: 2·3·5·7·11·...·p + 1. Das Ergebnis lässt sich durch keine der existierenden Primzahlen 2, 3, …, p teilen. Damit ist die Zahl 2·3·5·7·11·...·p + 1 entweder eine neue Primzahl oder sie enthält einen Teiler, der in den ursprünglichen 2, 3, …, p Primzahlen nicht auftaucht. Daher kann keine endliche Liste von Primzahlen jemals vollständig sein; man wird immer zusätzliche konstruieren können. Daraus folgt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.

Um Primzahlen drehen sich aber auch andere ungelöste Probleme. So ist unklar, ob es unendlich viele Mersenne-Primzahlen gibt (Primzahlen des Typs 2n−1, so wie der aktuelle Rekordhalter für den größten Wert) oder ob unendlich viele Primzahlen existieren, die direkt benachbart sind (so genannte Primzahlzwillinge wie 3 und 5, 5 und 7, oder 11 und 13). Ähnlich wirkt die Frage, der sich Green und Sawhney widmeten. Sie untersuchten eine im Jahr 1997 geäußerte Vermutung der Mathematiker John Friedlander und Henryk Iwaniec. Diese hatten zuvor bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen der Form a2 + b4 gibt, und vermuteten, dass auch die Summe a2 + 4b2 unendliche viele Primzahlen hervorbringt. Letzteres konnten sie aber nicht beweisen.

»Das Spannendste daran ist eigentlich der Kern des Nachweises, der alle möglichen neuen Ideen enthält« Alex Kontorovich, Mathematiker