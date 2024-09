Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das vielleicht älteste ungelöste Problem der Mathematik

Knapp daneben ist auch vorbei

In den folgenden 2000 Jahren gab es kaum Fortschritte auf dem Gebiet der perfekten Zahlen. Zwar hatten sich Gelehrte immer wieder damit beschäftigt und dabei interessante Aspekte in den bekannten Zahlenbeispielen entdeckt, doch diese brachten das Fachgebiet kaum voran. Auch der Mathematiker René Descartes hatte sich Anfang des 17. Jahrhunderts mit jenen Zahlen beschäftigt – und fast eine ungerade perfekte Zahl gefunden. Diese ist inzwischen als Descartes-Zahl bekannt: 198 585 576 189.

Die Descartes-Zahl hat die Teiler 3, 7, 11, 13 und 22 021. Addiert man alle sich daraus ergebenden echten Teiler der Zahl zusammen, erhält man wieder die ungerade Descartes-Zahl. Problem gelöst? Nicht ganz, denn ein Detail passt nicht: 22 021 ist leider keine Primzahl, sondern durch 19 und 61 teilbar. Schade. Descartes war trotzdem überzeugt, dass es ungerade perfekte Zahlen gibt – allerdings konnte er keine finden. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Künstliche Gespräche – Kommunikation mit KI-Chatbots

Genauso wenig wie sein Kollege Christian Goldbach, der etwa 100 Jahre später lebte und sich intensiv mit Primzahlen auseinandersetzte. (Auch er hat ein bis heute ungelöstes Problem hervorgebracht). Als er sich mit dem Mathematiker Leonhard Euler darüber unterhielt, gelang diesem ein bahnbrechender Beweis: Er konnte zeigen, dass die von Euklid vorgelegte Formel tatsächlich alle geraden perfekten Zahlen beschreibt. Falls es also eine perfekte Zahl geben sollte, die sich nicht als Produkt von 2k−1 und 2k − 1 schreiben lässt, dann muss es sich um eine ungerade perfekte Zahl handeln.

Und Euler ging sogar noch weiter. Er entdeckte die achte perfekte Zahl 230·(231−1) und konnte beweisen, dass eine ungerade perfekte Zahl folgende Form haben muss: p4k+1M2, wobei M eine Mersenne-Primzahl ist und p ebenfalls eine Primzahl der Form 4n+1 ist. Damit hatten Mathematiker und Mathematikerinnen einen Anhaltspunkt dafür, wie ungerade perfekte Zahlen aussehen könnten.

Die Suche ist eröffnet

In den nächsten 150 Jahren wurde es still um die perfekten Zahlen. So schrieb der Mathematiker Peter Barlow in seinem 1811 erschienenen Buch »Theorie der Zahlen«: »Die achte perfekte Zahl ist die größte, die jemals entdeckt werden wird; denn da sie nur neugierig machen, ohne nützlich zu sein, ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand jemals versuchen wird, eine darüber hinaus zu finden.« Doch er hatte Unrecht.

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Perfekte Zahlen | Das sind die ersten neun bekannten perfekten Zahlen.