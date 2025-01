Astronomie: Szenenews im Januar 2025

Kinderpodcast »Abgespaced – Weltraumschlau in 15 Minuten«

In der zweiten Staffel des preisgekrönten Kinderpodcasts begeben sich Moderatorin Kristin Linde, fünf neugierige Kinder zwischen 6 und 13 Jahren und die allwissende KI Spacy erneut auf eine faszinierende kosmische Entdeckungsreise. In kurzen, kindgerechten Episoden werden mit Expertinnen und Experten der Stiftung Planetarium Berlin spannende Geschichten und bemerkenswerte Fakten rund ums Weltall lebendig vermittelt, Zeitreisen zu wichtigen historischen Persönlichkeiten inklusive. Die Kooperation zwischen der Stiftung Planetarium Berlin und Radio TEDDY begeistert so eine breite, junge Hörerschaft für kosmische Themen.

Die erste Folge, die am 15. November 2024 Hörpremiere im Zeiss-Großplanetarium feierte, führt direkt zu unserem Heimatstern und ergründet die Frage: Woher wissen wir, wie heiß die Sonne ist? Die insgesamt zehn neuen Folgen werden seitdem jeden Freitag um 18:40 Uhr im deutschlandweiten Programm von Radio TEDDY gesendet und sind nach der Ausstrahlung auf allen gängigen Podcast-Plattformen zugänglich. Alle Episoden, inklusive die der ersten Staffel, können Sie auch unter www.planetarium.berlin/abgespaced anhören.

© Stiftung Planetarium Berlin / Pedro Becerra (Ausschnitt)

»Duplex Moon Atlas Deluxe« im Crowdfunding

Das Interesse an einer großformatigen Ausgabe des »Duplex Moon Atlas« von Ronald Stoyan aus dem Oculum-Verlag wurde in den vergangenen Monaten in einer Umfrage erhoben (siehe SuW 8/2024, S. 77). Die Resonanz der Leserschaft war so groß, dass das Projekt nun in die nächste Phase geht. Die hohe Auflösung der Bildvorlage wird im Format A3 noch besser zur Geltung kommen, so dass Leserinnen und Leser die Mondoberfläche auf 80 Seiten in unübertroffener Detailtiefe genießen können. Zur Ausstattung werden wieder eine Ringbindung und eine wasserabweisende Oberfläche gehören; zudem ist die Ausgabe zweisprachig und enthält neben deutschen auch englische Texte.