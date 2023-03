Interstellarer Besucher: 'Oumuamua war mit Wasserstoffantrieb unterwegs

Im Jahr 2017 durchquerte ein rätselhaftes Objekt unser Sonnensystem. In der Nähe der Sonne schien es plötzlich stärker zu beschleunigen, als die Wirkung der Gravitationskräfte hätte vermuten lassen. Seine ungewöhnliche Bahn sowie seine Geschwindigkeit machten schnell klar, dass das Objekt nicht aus unserem Sonnensystem stammen konnte. Nun haben zwei Forschende ein Modell entwickelt, mit dem sie das Verhalten sowie die wahrscheinliche Herkunft des ersten als interstellar klassifizierten Objekts namens 'Oumuamua erklären können. Demnach ist auf Grund der Nähe der wärmenden Sonne Wasserstoff ausgetreten und hat für eine Art Rückstoß gesorgt. Die Studie ist im Fachmagazin »Nature« erschienen.

'Oumuamua war im Oktober 2017 vom Pan-STARRS-Teleskop auf Hawaii erspäht und in den folgenden vier Monaten von zahlreichen weiteren Teleskopen beobachtet worden. Allerdings gab das Objekt von Anfang an Rätsel auf: Ist es ein Komet? Dafür fehlten jedoch der charakteristische Schweif sowie die diffuse Hülle, die den Kern eines Kometen normalerweise umgibt, die so genannte Koma. War 'Oumuamua einst Teil eines größeren Asteroiden in einem fremden Sonnensystem, brach von ihm ab und wurde hinaus ins All geschleudert? Manche Spekulationen gingen gar so weit, in 'Oumuamua ein Stück außerirdischen Weltraumschrotts zu sehen, eine Art Sonde mit Sonnensegel.

Jennifer Bergner von der University of California in Berkeley und Darryl Seligman von der Cornell University wollen nun eine bessere Erklärung gefunden haben: Demnach sei der einige hundert Meter messende Brocken als ganz normales, wasserreiches Planetesimal in einem fremden Sternensystem entstanden – ähnlich wie Kometen in unserem Sonnensystem. Solche Planetesimale werden gerne mal von ihren jungen, sich noch entwickelnden Planetensystemen rauskatapultiert.