Paläodiät: Was die Neandertaler wirklich aßen

Kochgeschirr aus Ton wurde vor rund 13 000 Jahren erstmals in der japanischen Jomon-Kultur hergestellt. Die Neandertaler, die vor 39 000 Jahren verschwanden, kannten dergleichen noch nicht. Auch Kochgruben und Erdöfen, in denen das Gargut in feuchtes Blattwerk eingewickelt auf im Feuer erhitzten Steinen köchelt, sind erst beim anatomisch modernen Menschen belegt. Das spricht jedoch keineswegs gegen Kochpraktiken bei den Neandertalern, ist Henry überzeugt: »Man braucht fürs Kochen weder Gruben noch Steine. Das Sieden in einer wassergefüllten Tierhaut, die über dem Feuer hängt, ist ebenso effektiv. Dabei verhindert das Wasser, dass die Haut verbrennt«, erklärt die Forscherin. Auch in heißer Asche lassen sich in Blätter verpackte Knollen, Zwiebeln und Samen garen. Archäologisch nachweisbar ist allerdings keine dieser Techniken. Sicher ist jedoch: Die Neandertaler haben Pflanzen gekocht und verzehrt.

Gemüse und Getreide gegen den Kaninchenhunger

Warum überhaupt haben die Frühmenschen neben Fleisch auch pflanzliche Nahrung zu sich genommen? Die Antwort liegt höchstwahrscheinlich in der Physiologie der Gattung Homo. Stichwort: Proteinvergiftung. Den Effekt nennen Physiologen und Ernährungswissenschaftler auch Kaninchenhunger. Vor allem Forschungsreisende und Soldaten auf langen Feldzügen haben die Folgen dieser Mangelernährung erlebt. Wenn es wochenlang nichts anderes zu essen gibt als die stets und überall verfügbaren Kaninchen, bleibt man trotz gefülltem Magen ständig hungrig. Es stellen sich Übelkeit und Erschöpfung ein, gefolgt von Durchfällen – und mancher stirbt daran.

Aminosäuren, die Bausteine von Eiweiß, enthalten Stickstoff, den der menschliche Körper nicht in größeren Mengen verwerten kann. Nur bis zu 20 Prozent der Nahrungskalorien sollten aus Proteinen stammen. Exzessiver Fleischkonsum – ab etwa 35 Prozent Proteinzufuhr – führt dazu, dass sich gefährlich hohe Konzentrationen an Ammoniak und anderen toxischen stickstoffhaltigen Substanzen im Organismus ansammeln.

Der menschliche Körper hat zwei biochemische Wege, um ein Zuviel an Stickstoff loszuwerden. Einer ist die Zufuhr von Kohlenhydraten wie typischerweise Stärke; das hilft, den Stickstoff auszuscheiden. Ein zweiter Entgiftungsweg ist die Aufnahme großer Mengen von Fett. Ihn beschreiten die Inuit in der Arktis, wo so gut wie keine stärkehaltigen Pflanzen verfügbar sind, aber Robben und Wale große Mengen Fett liefern.