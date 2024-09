Planetenlauf im September: Fast volles Haus am Himmel

Merkur setzt Anfang September seine im August begonnene Morgensichtbarkeit fort. Dank der steil stehenden Ekliptik am morgendlichen Osthorizont entwickelt sie sich vor allem in der ersten Septemberwoche zur besten des gesamten Jahres: Der flinke Planet erscheint fast zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Er erreicht zur größten westlichen Elongation am 5. September um 06:10 Uhr MESZ, dem Beginn der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand –6 Grad), rund 10 Grad Höhe über dem Osthorizont. Er leuchtet dabei –0,2 mag hell. Noch bis in die zweite Monatshälfte bleibt Merkur sichtbar, und das bei zunehmender Helligkeit (–1,3 mag zum 18. September), aber abnehmender Horizonthöhe. Der Planet nähert sich nun der Sonne am Himmel wieder an; schon am 30. September erreicht er die obere Konjunktion.

Venus steht Ende September bereits 31 Grad östlich der Sonne, zeigt sich aber fast gar nicht. Schuld daran ist die am Abendhimmel flach zum Westhorizont stehende Ekliptik: Wenn die Sonne auf 6 Grad unter den Horizont gesunken ist und die bürgerliche Dämmerung endet, befindet sich Venus am Monatsende gerade noch 3 Grad über dem Westhorizont und ist trotz ihrer –3,9 mag nur unter sehr günstigen Umständen aufzuspüren: 2024 ist das Jahr (fast) ohne Venus! Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Gravitationswellen – Wie ist der Status bei gemessenen Signalen? Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 6,99)

Mars tritt Anfang September vom Stier in die Zwillinge über und bleibt den Rest des Monats das hellste Objekt in diesem Sternbild – vom gelegentlichen Mond abgesehen. Wir finden ihn am Morgenhimmel, wo er dank steiler Ekliptik erheblich an Höhe gewinnt. Am Monatsersten geht der Rote Planet um 00:21 Uhr auf, am 30. September um 23:37 Uhr. Das ist auf Grund seiner schnellen Bewegung von 1,4 Bogenminuten pro Stunde nach Osten also nicht einmal eine Stunde früher. Dennoch finden wir den 0,4 mag hellen Mars am Monatsende, wenn gegen 06:47 Uhr die Dämmerung beginnt, bereits rund 60 Grad über dem Horizont. Die Marsscheibe wächst bis Ende September auf knapp 8 Bogensekunden. Der Mond besucht Mars am 25. und 26. September.