Tierschutzgesetz: Vom Leid qualgezüchteter Hunde

Anders als Leos Halter kümmern sich andere nicht um das Grundleiden ihres Schützlings. Die Unterstellung, das Leid mutwillig in Kauf zu nehmen, wäre undifferenziert und unfair. Wie erwähnt, erkennen viele den dramatischen Gesundheitszustand ihres Mopses oder ihrer Bulldogge schlichtweg nicht. Und es gibt viele Gründe, einen Schoßhund mit Atemwegsproblemen zu besitzen. Manchmal hat man ihn von einer alten Person adoptiert, die ins Pflegeheim muss. »Das ist normal, das hat er immer schon gehabt«: Das ist eins der häufigen Argumente, die Tierärzte und Tierärztinnen sich die Haare raufen lassen. In der Sprechstunde argumentieren Herrchen und Frauchen: Wenn das Tier so entspannt sei, könne es denn wirklich so schlimm sein? Was vielen nicht bewusst ist: Da bei Mops und Bulldogge der gemütliche Charakter per Zucht gewollt ist, fällt es nicht auf, dass sie schlicht nicht laufen können, so Forschende.

Das Leid objektivieren

In einer finnischen Studie von 2023 wurde besitzerunabhängig die Bewegungsintensität von an BOAS erkrankten Hunden gemessen: Am Halsband getragene Sensoren zeigten, dass sich die Tiere deutlich weniger bewegten als von den Halterinnen und Haltern angegeben. Allein das Alter ist ein objektives allgemeines Maß für die Lebensgesundheit. BOAS-Hunde sterben unbehandelt meist noch vor ihrem achten Lebensjahr, schaffen somit knapp zwei Drittel des typischen Durchschnittsalters für Hunde ihrer Größe.

Auch wird versucht, über Kortisolwerte im Speichel den Atemstress auf den Organismus zu bewerten. Oder den Atemwiderstand in Ruhe zu messen, während der Hund entspannt in einer barometrischen Ganzkörperkapsel sitzt.

Wie das Tier auf Belastung reagiert, soll der so genannte Cambridge-Test zeigen. Ihn haben Tierärztinnen und Tierärzte mit jahrzehntelanger Expertise aus dem BOAS-Forschungsbereich der britischen Veterinärschule entwickelt. Atemgeräusche werden vor und nach einem Belastungstest tierärztlich erfasst und mittels des so genannten RFG-Schemas bewertet. Grad 0 und 1 bedeutet klinisch nicht betroffen, die Grade 2 und 3 leicht- bis schwerstbeeinträchtigt. Die Belastung: drei Minuten zügiges Laufen.

Nur drei Minuten

Ein ausgedehnter Strandspaziergang ist das bei Weitem nicht. Zügig heißt: etwas schneller, als ein Mensch durchschnittlich geht. Der Hund soll dabei durchgehend traben, mit möglichst gleich bleibender Geschwindigkeit. Tiere, die keinerlei sportliche Betätigung vertragen, unabhängig von Erkrankungen wie Arthrose, werden nicht getestet. Sie fallen automatisch in den schwersten Grad. Mit ihnen sollte keinesfalls gezüchtet werden.

»Manchmal zweifelt man daran, dass die Leute die Problematik wirklich verstanden haben« Kathleen Höhns, HNO-Spezialistin für Kleintiere

Kritikwürdig: Die Außentemperatur ist während der Evaluierung nicht vorgegeben. Die ist allerdings, wie gezeigt, für von BOAS betroffene Tiere sehr relevant. An einem heißen Tag sind andere Ergebnisse erwartbar als unter kühlen Bedingungen. Dennoch ist der Cambridge-Test ein praktikabler Versuch, den Schweregrad des Leidens unter Belastung zu objektivieren. Er ermöglicht es zu erkennen, wie schwer eine Plattnase beeinträchtigt ist. Notwendige Behandlungen können frühzeitig beginnen, bevor lebensgefährliche Symptome und Kollateralschäden auftreten.

Zudem macht der Funktionstest eindrücklich darauf aufmerksam, dass es eben nicht normal ist, wenn ein Mops bereits in Ruhe für das menschliche Ohr hörbar schnauft oder gar röchelt beim Atmen. Oder die Bulldogge nach kurzem Trab zunächst Schaum und Spucke runterschlucken muss. Nach nur drei Minuten. Dass es pathologisch ist, wenn eine Bulldogge eine blaue Zunge bekommt und vielleicht gar ohnmächtig wird, wenn sie diese relativ leichten Übungen macht, sollte spätestens dann jedem bewusst werden.

Rückzuchtbemühungen

Damit Hunderassen wie Mops und Französische und Englische Bulldogge weiter bestehen können, wird versucht, gezielt in die Zucht einzugreifen. Hochgradig von BOAS betroffene Tiere werden ausgeschlossen. Fachleute gehen davon aus, dass eine Rückzüchtung durchaus möglich und sinnvoll ist. Nur: Das wird einige Generationen dauern.

Bis ein ausgedehnter Strandspaziergang für alle möglich ist, werden die meisten unbehandelten höhergradig betroffenen Tiere Schoßhündchen bleiben müssen. So lange heißt es, dem Hundeblick zu widerstehen, Leckerlis einzuschränken und Übergewicht besonders beim alternden Hund zu vermeiden. So bleibt mehr Platz im Nasenrachen für die Atemluft. Derzeit gilt für diese Rassen: Komplett »frei atmend« gibt es nicht!

Auch dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) ist klar, dass die Schnauzenlänge brachyzephaler Rassen kein Indikator für gutes Atmen ist. Der Cambridge-Belastungstest wird dort gerade nach und nach eingeführt. Die Resultate sind bindend für die Zulassung zur Zucht von Möpsen, Englischen und Französischen Bulldoggen. So soll die Rückzucht hin zu klinisch gesunden Tieren gelingen.

Die Schnauzenlänge als Maß für gutes Atmen greift deutlich zu kurz

Allerdings: Viele schwer wiegende Atemprobleme tauchen bei diesen Rassen erst im späteren Alter auf. Eine durchschnittliche Bulldogge, die bis zum fünften, sechsten Lebensjahr ganz gut über die Runden kam, kann sich in Stresssituationen, bei Schmerz oder Wärme trotzdem plötzlich deutlich verschlechtern.

Auch wenn der Cambridge-Test mit Zuchttieren alle zwei Jahre erneut durchgeführt werden muss: Voraussetzung der Zuchteignungsprüfung ist ein Mindestalter von zwölf Monaten. Bis zur Verschlechterung des Zustands werden schon viele Welpen geboren worden sein. HNO-Spezialisten wie Kathleen Höhns aus Leipzig fordern zusätzlich konsequent die Untersuchung der oberen Atemwege per Endoskopie.

Handelsbeschränkungen

Laut Angaben des VDH wurden 2023 in teilnehmenden Ländern mehr als 3000 Hunde getestet. Ein Fünftel der Tiere war klinisch beeinträchtigt. Das sind 600 Tiere. Im Bereich des deutschen Zuchtverbands wurden 2022 etwas mehr als 200 Mops- und Bulldoggenwelpen geboren. Extrapoliert man Schätzungen von beim Haustierportal Tasso registrierten Französischen Bulldoggen, leben bei uns aber weitaus mehr Plattnasen: knapp 21 000, so der Verband. Dieser Zahlenvergleich zeigt ein grundsätzliches Dilemma: Die allermeisten Eltern von Bullies, die in Deutschland gezüchtet oder aus dem Ausland importiert werden, haben keinen Belastungstest absolviert.

Selbst wenn hier die Zucht mit betroffenen Rassen komplett verboten würde, kaufen sich die Menschen die Tiere im Ausland – oft in Ungarn. Ein aktueller Gesetzentwurf des Europäischen Rats sieht für Europa weit reichende Einschränkungen in Zucht, Haltung und Handel vor. Die deutsche Tierschutznovelle würde zudem den Online-Handel von Qualzuchten verbieten.

Nichts gelernt?

Warum Menschen Tiere mit extremem Äußeren und vererbten Krankheiten überhaupt kaufen, damit beschäftigt sich ein ganzer Forschungsbereich. Aus Umfragen dänischer Forschender ergab sich, dass Besitzerinnen und Besitzer dieselbe Rasse nochmals kaufen und auch anderen empfehlen würden, selbst wenn sie enorme Summen für die Gesundheit ihrer Tiere zahlen müssten. Allein die sorgsame Sanierung der Atemwege mit modernen Methoden der Multilevel-Chirurgie kostet 3500 bis 4000 Euro. Das bedeutet nochmals den Kaufpreis eines Welpen. Als Motivation für einen erneuten Kauf wird die Persönlichkeit der Tiere angegeben. Grund dafür ist das besonders innige Verhältnis zwischen Menschen und Plattnasen.

Wir sind dem Tierschutz verpflichtet. Er ist Teil unserer Verfassung

Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Kathleen Höhns. Mitunter fühlt sie sich als Handlangerin der Händler und Züchter. »Wenn sich gewisse Personen trotz besten Wissens und Gewissens die zweite, dritte, vierte, fünfte Bulldogge und den zehnten Mops holen und operieren lassen, dann zweifelt man manchmal daran, dass die Leute die Problematik wirklich verstanden haben.« Die Tierärztin fügt hinzu: »Und zwar nicht, weil sie die Tiere nicht lieben, sondern ganz im Gegenteil: Vielleicht ist da die Liebe so groß, dass jede Art von Vernunft überhaupt gar nicht mehr greifen kann.«

Das Dilemma für Tierärztinnen und Tierärzte ist enorm. Denn sie sind dazu berufen, dem individuellen Tier zu helfen und es möglichst zu heilen. Auch wenn Forschende, Tierärztinnen und Tierschutzorganisationen seit Jahrzehnten offenbar gegen Windmühlen kämpfen, kann einiges getan werden, damit das Nasenmärchen doch noch ein gutes Ende findet. Nichts tun gilt nicht. Wir sind dem Tierschutz verpflichtet. Er ist Teil unserer Verfassung.