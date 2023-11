Insomnie: »Schlechte Schläfer träumen viel vom Grübeln«

Sie betreffen den so genannten REM-Schlaf, wobei REM für rapid eye movement steht. Man nennt ihn auch Traumschlaf, und er ist eines der Schlafstadien, die wir in jeder Nacht mehrmals durchlaufen. Wir beginnen fast immer mit dem Leichtschlaf, wechseln dann in den tieferen Non-REM- und schließlich in den REM-Schlaf. Ich habe mit meinem Team an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg in einer retrospektiven Studie eine große Menge Schlaflabor-Daten ausgewertet. Wir haben berechnet, wie viele Minuten jede Versuchsperson in jedem Schlafstadium verbracht hat. Dabei entdeckten wir Folgendes: Je länger eine Person glaubte, in der Nacht wach gelegen zu haben, desto mehr Zeit hatte sie im REM-Schlaf verbracht. Das betraf vor allem Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit diagnostizierter Insomnie.

»Man vergisst normalerweise die kleinen Wachphasen, die jeder von uns hat«

Wie könnte das mit dem verzerrten Urteil über die eigene Schlafdauer zusammenhängen?

Die Ergebnisse wiesen erstmals darauf hin, dass Menschen mit Insomnie den REM-Schlaf anders wahrnehmen – möglicherweise als Wachzeit. Direkt konnte man das an den Daten allerdings nicht ablesen. Deshalb haben wir eine weitere Untersuchung angeschlossen: Wir ließen wieder gute Schläfer und Personen mit Insomnie in unserem Labor übernachten. Diesmal weckten wir sie zwischendurch, und zwar in einer Nacht dreimal aus dem REM-Schlaf und in einer anderen Nacht ebenso häufig aus dem Non-REM-Schlaf. Dazu spielten wir ihnen Töne in ansteigender Lautstärke vor. Sobald sie wach waren, mussten sie einen Taster drücken, der an ihrem Daumen befestigt war. Wir dachten, die Insomniepatienten haben vielleicht eine niedrigere Weckschwelle, sie wachen also bereits bei einer geringeren Lautstärke auf. Das hat sich zu unserer Überraschung aber nicht bestätigt.

Dafür fiel etwas anderes auf: Direkt nachdem die Versuchspersonen aufgewacht waren, haben wir sie gefragt, ob sie gerade wach waren oder geschlafen haben. Und hier unterschied sich das Urteil der Menschen mit Insomnie von dem der Gesunden, allerdings nur beim Wecken aus dem REM-Schlaf. Die Patienten gaben deutlich häufiger an, soeben wach gewesen zu sein.

Wie erklären Sie sich das?

Das ergibt sich aus den Antworten auf die zweite Frage, die wir unseren Probandinnen und Probanden stellten: »Ist Ihnen gerade etwas Angenehmes oder etwas Unangenehmes durch den Kopf gegangen?« Hier zeigte sich, dass die Insomniker im Schnitt deutlich negativere Gedanken hegten, wenn wir sie aus dem REM-Schlaf weckten, als die Gesunden. Wahrscheinlich drehten sich ihre Träume genau um das Thema, das für sie so problembehaftet ist: das Herumwälzen im Bett. Ich nenne das manchmal »Albtraum vom schlechten Schlaf«. Gute Schläfer sehen sich im Traum oft in Situationen, die nicht viel mit der Nachtruhe zu tun haben – beim Kaffeetrinken mit der Großmutter, bei anderen Begegnungen mit Menschen oder bei der Suche nach einem weggelaufenen Haustier. Wacht man aus einem solchen Traum auf, weiß man natürlich sofort, dass man geschlafen hat. Normalerweise überschätzen Menschen die Schlafzeit sogar häufig. Denn sie vergessen in der Regel die kleinen Wachphasen, die jeder von uns hat.

Warum träumen Menschen mit Schlafstörung so viel vom Wachliegen?