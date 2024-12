Hohe Strompreise: Günstig erzeugt, teuer verkauft

Kosten, Abgaben, Gebühren, Umlagen, Steuern

Um die Höhe der Strompreise zu verstehen, muss man sich die vier Komponenten anschauen, aus denen sich der Preis zusammensetzt: An erster Stelle stehen die Erzeugungs- und Vertriebskosten der Stromversorger. Hinzu kommen so genannte Netzentgelte. Das sind auf die Stromkunden umgelegte Auslagen der Netzbetreiber, um Stromleitungen und -speicher zu unterhalten, sowie Investitionen, um sie zu modernisieren. Die dritte Komponente sind zusätzliche Gebühren und Umlagen wie etwa eine Wegeabgabe, die die Kommunen erheben, sowie eine Förderung für Kraftwerke, die gleichzeitig Strom und Wärme produzieren. Schließlich kommt die Stromsteuer obendrauf. Sie stammt aus einer Zeit, als die Politik Energie verteuern wollte, um den Verbrauch zu senken.

Den Preis, zu dem die Ware Strom verkauft wird, setzen einzelne Energieerzeuger nicht selbst fest, er entsteht an der Europäischen Strombörse (EEX) mit Sitz in Leipzig. Theoretisch könnte zwar der Betreiber eines Solarparks seinen beispiellos günstig erzeugten Strom direkt an den Endkunden abgeben, so wie Bauern Lebensmittel im Hofladen verkaufen. Doch Geschäftsführer sind gehalten, für ihre Unternehmen Rendite zu erwirtschaften. Deshalb orientieren sie sich an jenen Preisen, die in Leipzig aufgerufen werden.

Beim Stromhandel kommt ein Prinzip namens »Merit Order« zum Einsatz. Demnach bestimmt stets der teuerste Anbieter, der für die Bedarfsdeckung gerade noch berücksichtigt werden muss, den Preis, zu dem alle Geschäfte abgewickelt werden. Käufer schnappen sich also zuerst den billigen Ökostrom, dann denjenigen aus Kohlekraftwerken und zuletzt, wenn nötig, den teuren Strom aus Gaskraftwerken. »In den Stunden, in denen die erneuerbaren Energien 100 Prozent des Bedarfs decken, sind die Preise wirklich sehr niedrig«, sagt Energieökonom Löschel, »aber sobald auch nur ein einziges Gaskraftwerk dazugeschaltet werden muss, schießen sie in die Höhe, weil dann auch für Solarstrom der Preis von Strom aus Gas bezahlt wird.«