Vermeintliche Umweltkatastrophe: Osterinsel ohne Kollaps?

Die Osterinsel gilt weithin als Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn Menschen ihre Umwelt übernutzen. Eine gängige Erzählung dazu lautet so: Vor ungefähr 1000 Jahren besiedelten Polynesier die kleine Insel im Südostpazifik und begründeten dort eine blühende Kultur. Sie errichteten hunderte Steinstatuen (»Moai«), fällten alle Bäume auf der Insel, töteten die Seevögel und laugten die Böden aus. Als ihre Bevölkerung auf eine unhaltbare Größe gestiegen und die Umwelt ruiniert war, brach die Kultur in einem ökologischen Kollaps zusammen. Die Europäer, die im Jahr 1722 erstmals anlandeten, hätten nur noch wenige tausend Überlebende vorgefunden.

Fachleute um den Archäologen Dylan Davis von der Columbia Climate School stellen diese Erzählung nun in Frage. Ihren Untersuchungen zufolge ist die Bevölkerung der Osterinsel zu keinem Zeitpunkt übermäßig angewachsen. Stattdessen sei die Einwohnerzahl über Jahrhunderte hinweg klein und stabil geblieben. Die Menschen hätten sich vor allem von Süßkartoffeln ernährt, die sie in Steingärten anbauten und deren Fläche hätte immer nur für die Versorgung weniger tausend Personen gereicht.

»Die Bevölkerung der Osterinsel kann niemals so groß gewesen sein wie in manchen früheren Schätzungen angegeben«, äußert Davis in einer Pressemitteilung. Die Insel sei kein Beispiel für eine katastrophale ökologische Übernutzung, sondern eher für das Gegenteil: Die Population dort habe es geschafft, trotz begrenzter Ressourcen langfristig zu überdauern.