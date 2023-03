Lebenszufriedenheit: Warum das Glück im Norden liegt

Gegenüber dem »World Happiness Report« hat das SOEP einen entscheidenden Vorteil: In ihm werden jedes Jahr dieselben Personen befragt. An den Ergebnissen lässt sich daher ablesen, wie sich Ereignisse wie der Verlust des Jobs oder der Tod eines Angehörigen auf das individuelle Wohlbefinden auswirken. Wenn die Partnerin oder der Partner stirbt, verringert das demnach die Lebenszufriedenheit um 1,2 bis 1,4 Punkte. Nach einer Kündigung nimmt sie dagegen (im Vergleich zu den Werten drei Jahre vor dem Jobverlust) um 0,5 bis 0,8 Punkte ab – und Deutschland und Finnland trennt sogar mehr als das. Diese Daten legen nahe, dass Finninnen und Finnen substanziell zufriedener mit ihrem Leben sind als Deutsche.

»Wir sprechen von den großen vier Gs des Glücks – Gesundheit, Gemeinschaft, Geld und Genetik« Bernd Raffelhüschen, Professor für Ökonomie von der Universität Freiburg

Auch Dänemark, Island, Schweden und Norwegen liegen in dem Ranking der Vereinten Nationen traditionell unter den Top 10. 2020 haben vier Forscher diesem Phänomen sogar ein eigenes umfassendes Kapitel im »World Happiness Report« gewidmet. Darin gehen sie möglichen Ursachen für die »Nordische Außergewöhnlichkeit« (so die Kapitelüberschrift) auf den Grund. Und sie verbannen auch einige Einwände ins Reich der Mythen – etwa, dass das vergleichsweise schlechte Wetter eigentlich zu Lasten der Lebenszufriedenheit gehen müsste. Zwar stimmt es, dass dieser Faktor einen Einfluss hat: So sind die Menschen in Deutschland im Sommer zufriedener als in der dunklen Jahreszeit. Insgesamt sei dieser Effekt aber gering, schreiben die Autoren. Zumal wir uns an die klimatischen Bedingungen gewöhnen, mit denen wir aufwachsen. Wichtiger Glücksfaktor ist dagegen ein starkes soziales Netz. Wer nicht befürchten muss, nach einer Kündigung, bei einer längeren Krankheit oder im Alter in die Armut abzurutschen, ist mit seinem Leben zufriedener. Gleiches gilt für eine gute Gesundheitsversorgung, die allen Menschen offensteht, sowie für starke Arbeitnehmerrechte.

Ein weiterer Punkt: Nordeuropäische Staaten verfügen über ein gut funktionierendes Gemeinwesen. Die Kriminalitätsrate ist relativ gering, ebenso wie die Korruption. Die Schulen schneiden im Pisa-Vergleich vergleichsweise gut ab; Busse und Bahnen fahren pünktlich. Studien zeigen, dass diese Faktoren messbare Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit haben: Verbessert sich ein Land in diesen Indikatoren, steigt in der Regel auch sein Punktwert im Weltglücksreport.

Wenn Verbrechen eher die Ausnahme als die Regel sind, hat das zudem noch weitere positive Effekte: In Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden ist das Vertrauen in die Mitmenschen groß, entsprechend auch der soziale Zusammenhalt. Und der gilt ebenfalls als glücksfördernd. »Finnland ist ein relativ sicheres Land, und wir können unseren Entscheidungsträgern größtenteils vertrauen«, sagt auch die Künstlerin Karoliina Korhonen. Außerdem stehe das kostenlose Bildungs- und Gesundheitssystem für alle offen. »Diese Umstände machen das Leben in Finnland stabil und friedlich.«