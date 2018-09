Als die Teenager allein spielten, waren sie ähnlich risikobereit wie erwachsene Spieler. Als Steinberg den Jugendlichen aber erzählte, ihre Freunde würden von einem Nebenraum aus zuschauten, nahm die Risikobereitschaft merklich zu. Telzer führte mit ihren Kollegen eine ähnliche Studie durch. Wie sie beobachten konnte, gingen die an der Untersuchung beteiligten Teenager weniger Risiken ein, wenn ihnen gesagt wurde, dass ihre Mutter zuschaute. Während des Spiels zeichnete Telzer auf, wie aktiv verschiedene Hirnregionen der Jugendlichen waren. Sie stellte fest, dass Areale, die sehr empfindlich für Belohnungen sind, zum Beispiel das ventrale Striatum, stärker aktiviert waren, wenn das Verhalten der Jugendlichen durch Freunde beeinflusst war. War die Mutter anwesend, verzeichnete sie stattdessen erhöhte Aktivität im präfrontalen Kortex, dem Bereich des Gehirns, der an der kognitiven Kontrolle beteiligt ist.

Neurowissenschaftler testeten mit Hilfe des Videospiels auch, wie sehr die Risikobereitschaft von Teenagern von deren sozialem Status abhing. Ein Team von der University of Oregon in Eugene bat eine andere Gruppe von Jugendlichen, das »Chicken Game« im Hirnscanner zu spielen. Vorher war ihnen gesagt worden, zwei ihrer Freunde würden zusehen. Im Anschluss daran sollten sie ein weiteres Videospiel spielen, bei dem sie vom eigentlichen Spiel ausgeschlossen wurden. Sie durften den Spielball weder fangen noch zu ihren Gleichaltrigen werfen. Mit dieser Erfahrung von sozialer Ausgrenzung kehrten die Jugendlichen dann zum »Chicken Game« zurück. Auf einmal gingen die Jugendlichen, die sich selbst als empfänglich für die Signale Gleichaltriger beschrieben, wesentlich mehr Risiken ein. Bei ihnen fanden die Forscher auch eine höhere Aktivität der temporoparietalen Hirnregion, die unter anderem an moralischen Entscheidungen beteiligt ist.

In einer anderen Studie konnte Telzer zeigen, dass Teenager, die oft sozial ausgegrenzt und schikaniert werden, verstärkt Risiken eingehen. Nun wollen Forscher verstehen, welche Jugendlichen am verwundbarsten sind. »Wenn wir erkennen, wann und warum Jugendliche rauchen oder prekäre Entscheidungen treffen, finden wir vielleicht auch heraus, wie wir sie beeinflussen und in ein positiveres Umfeld drängen können«, sagt Telzer.

Gleichaltrige können auch positiven Einfluss haben. In einer Studie aus dem Jahr 2014 sollten Teenager in einem Onlinespiel entscheiden, ob sie Geld spenden oder behalten wollten. Dabei wurde ihnen erzählt, sie würden von zehn Gleichaltrigen beobachtet. Sobald einer der Teilnehmer eine Spende machte und seine Freunde dies mittels »Daumen hoch« befürworteten, war seine Spendenfreudigkeit im weiteren Spielverlauf höher (allerdings gab es auch gegenteilige Fälle). »Alle vermuten immer, die Freunde von Jugendlichen hätten nur schlechten Einfluss«, sagt Telzer. Die Realität ist komplexer.

Dieselben Hirnbereiche scheinen nicht bloß gefährliche, sondern auch positive Risikobereitschaft zu vermitteln. Wird das ventrale Striatum aktiviert und nehmen die Dopaminrezeptoren dort zu, sind die Jugendlichen eher dazu bereit, sich sowohl positiv als auch gefährlich zu verhalten.

Die Untersuchungen von Telzer deuten aber auch auf etwas anderes hin. Jugendliche, bei denen die Aktivität des ventralen Striatums steigt, wenn sie andere unterstützen (beispielsweise durch Spenden), haben im späteren Leben eine niedrigere Risikobereitschaft und ein geringeres Depressionsrisiko. »Das hat alles zwei Seiten«, sagt Dahl.

Natürlich haben solche Untersuchungen im Labor ihre Grenzen, denn es ist schwierig, den Einfluss der Gesellschaft auf das Teenagerleben in einem MRT-Scanner zu simulieren, sagt Galván. »Wie sollen wir in einem kalten Labor an einem Dienstagnachmittag nachstellen, was eigentlich an einem Samstagabend passiert?«, fragt sie. Die Studien erfassen eher die Risikoneigung der Teenager per se als die Wahrscheinlichkeit, dass Risiken im wahren Leben tatsächlich eingegangen werden, erklärt die Forscherin.

Außerdem sind durchschnittliche Teenager auch nur mäßig willig, für eine Studie Risiken einzugehen. »Das meiste, was wir über Risikobereitschaft im Jugendalter wissen, stammt von relativ normalen Jugendlichen und weniger von sehr risikobereiten«, fügt Telzer hinzu. Eine gefährliche Risikobereitschaft tritt nur bei einem kleinen Teil von Teenagern auf, und die gehen mit Wagnissen insgesamt ganz anders um als der Rest.

Hochrisikoforschung

Für eine bisher unveröffentlichte Studie beobachtete Telzer im Jahr 2015 Jugendliche, von denen einige wegen schwerer Verstöße von ihrer Schule verwiesen worden waren. Die Teilnehmer der Untersuchungen sollten in einem Scanner liegend auf einen Knopf drücken, wenn sie Buchstaben auf einem Bildschirm sahen, nicht aber bei einem »X«. Auf dem Bildschirm wurden dazu noch Bilder aus dem sozialen Leben gezeigt, positive Bilder wie am Strand lachende oder spielende Teenager, aber auch negative, wie eine Gruppe von Leuten, die aggressiv jemanden anpöbelt.

Die meisten Teenager bewältigten die Aufgabe des Knopfdrückens schlechter, wenn sie positive Bilder gezeigt bekamen, weil ihre kognitive Kontrolle durch das belohnende Bild überlagert wurde. Dabei nahm bei ihnen auch die Aktivität im ventralen Striatum zu. Bei den von der Schule verwiesenen Schülern waren es dagegen die aversiven Bilder, die ihre Leistung beeinträchtigten. Telzer schloss daraus, ein Kontrollverlust der Teenager könnte damit zusammenhängen, dass sie anders auf soziale Reize reagierten.

Studien zufolge liegen bei jungen Leuten mit hoher Risikobereitschaft andere Hirnprofile vor als bei durchschnittlichen Jugendlichen, sagt die Forscherin. Aber natürlich kann es auch sein, dass sie einfach nur »ein ganz anderer Typ von Heranwachsenden« sind.

Inzwischen interessiert sich auch das Justizsystem der USA für die Forschung. Behörden berücksichtigen etwa Faktoren, die die Selbstkontrolle von Jugendlichen beeinträchtigen können. Wie unlängst gezeigt wurde, scheinen junge Erwachsene in emotional neutralen Situationen ihre kognitiven Aufgaben genauso gut zu erfüllen wie ältere Erwachsene. Wenn die Situation allerdings emotional aufgeladen ist, fällt ihre Leistung stark ab. Demzufolge sind Verbrechen in emotional »kalten« Situationen vielleicht anders zu bewerten als solche, in denen emotional geleitete Entscheidungen die Oberhand gewinnen. Weitere Forschung zum Risikoverhalten könnten dazu beitragen, früher zu erkennen, welche Jugendliche in welchen Umständen zu gefährlichem Verhalten neigen.

Der Psychologe Steinberg hat im Jahr 2017 in fünf strafrechtlichen Verfahren mit Jugendlichen ausgesagt. So legte er vor einem Gericht in Kentucky etwa dar, wie die Entscheidungsfindung von Jugendlichen von ihren Emotionen abhängt. Daraufhin hob das Gericht das Mindestalter für die Verhängung der Todesstrafe auf 21 Jahre an. Die neuen Erkenntnisse wurden außerdem schon als Argumente gegen obligatorisch lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung für Straftäter unter 21 Jahren angeführt.

Die Wissenschaftler sind davon begeistert, dass ihre Arbeiten zur Entwicklungsforschung in der Politik gehört werden. Einige, unter anderem Satterthwaite und Galván, weisen darauf hin, dass es auch Tücken dabei gibt, wenn man fMRT-Daten für Einzelfälle vor Gericht verwendet. Die Daten aus den bildgebenden Studien werden in der Regel nämlich über alle Teilnehmer einer Studie gemittelt, weshalb Schlussfolgerungen über das Gehirn einer einzelnen Person riskant sind. »Ehrlich gesagt bin ich nicht dafür, Daten aus dem Neuroimaging bei Gericht einzusetzen«, sagt Satterthwaite. »Da gibt es zu viele Störfaktoren.«

Noch sind die Daten für diagnostische Zwecke zu ungenau. Satterthwaite ist hingerissen von der Möglichkeit, dass man in Zukunft bestimmte Reaktionen des jugendlichen Gehirns in Risikosituationen als Frühsymptome für Depression oder Angst erkennen könnte. Er hofft, dass die Forschungsergebnisse eines Tages die klinische Behandlung unterstützen werden. »Die Vorstellung, dass jemand, der ein lebensbedrohliches Verhalten aufweist, ohne diagnostischen Test, ohne Bildgebung und ohne Laboruntersuchung wieder geht, ist einfach mittelalterlich«, sagt er.

Die weit gefasstere Forschung zur Risikobereitschaft von Jugendlichen trägt schon dazu bei, gefährliches Verhalten im täglichen Leben zu minimieren. So ist bekannt, dass Jugendliche mit Schlafmangel anfälliger für Risiken sind, sei es Rauchen oder sexuelle Aktivitäten. Dutzende Studien weisen darauf hin, dass längerer Schlaf und ein späterer Schulbeginn Probleme und riskantes Verhalten mindern könnten. Einrichtungen wie die US Centers for Disease Control and Prevention und die American Academy of Pediatrics befürworten das und empfehlen einen Schulbeginn frühestens um 8.30 Uhr. Auch wenn Hunderte von Schulen in den Vereinigten Staaten ihren Morgengong schon verschoben haben, lag der Durchschnitt für die Mittelstufe im Jahr 2014 immer noch bei 8.00 Uhr.

Steinberg plädiert dafür, man sollte Jugendliche zunächst weniger Risiken aussetzen, beispielsweise, indem man das Mindestalter für Tabakkauf auf 21 Jahre anhebt und es verbietet, Alkohol im Umkreis von 300 Meter Entfernung von Schulen zu verkaufen. Diese Maßnahmen seien wahrscheinlich erfolgversprechender als reine Informationsveranstaltungen für Schüler, sagt er. Es gibt auch andere Strategien, um gefährliches Verhalten zu verhindern. So müssen junge Autofahrer in Australien, Neuseeland, Nordirland und den USA erst Erfahrung sammeln, bevor sie ohne Begleitung Erwachsener andere Jugendliche mitnehmen dürfen. Mit Hilfe solcher Programme ließ sich die Zahl der Unfallopfer bei jungen Fahrern verringern.

Aber ein bisschen Risiko ist auch eine gute Sache, sagt die Neurowissenschaftlerin B. J. Casey von der Yale University in Connecticut. »Wir wollen nicht, dass Jugendliche gar keine Risiken mehr eingehen. Denn diese Erfahrungen machen ihr Leben im erwachsenen Alter sicherer«, sagt sie.

Jugendliche müssen, in dem Prozess unabhängig zu werden, viel lernen – und niemand hat gesagt, dass das einfach ist. »Ich glaube, es gibt keine anspruchsvollere Entwicklungsphase in unserem Leben«, sagt Casey. »Bei jedem meiner Vorträge bitte ich die Zuhörer, mit Handzeichen zu signalisieren, wer noch einmal durch die Pubertät gehen möchte. Da hat sich noch nie jemand gemeldet.«

Dieser Artikel ist unter dem Titel »Sex and drugs and self-control: how the teen brain navigates risk« in »Nature« erschienen.