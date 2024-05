Katzen: Welche Rassen leben am längsten?

Nach elf Jahren und neun Monaten endet im Durchschnitt das Leben einer Katze, die heute geboren wird. Das haben Veterinärmediziner für britische Katzen berechnet. Ihre Untersuchung zeigt auch: Wer besonders lange Freude an seinem Haustier haben möchte, sollte sich eine Burma- oder eine Birma-Katze anschaffen. Beide Rassen hatten in der Studie die längste durchschnittliche Lebensdauer von etwa 14,4 Jahren.

Die Details der Statistik schlüsselt das Team um Kendy Tzu-Yun Teng von der Nationalen Universität Taiwans im Fachblatt »Journal of Feline Medicine and Surgery« auf. Es stützt sich dabei auf die in Tierarztpraxen gesammelten Lebensdaten von knapp 8000 Katzen, die im Jahr 2019 starben.

Die kürzeste statistische Lebensdauer hatten demnach die haarlosen Sphynx-Katzen. Tiere dieser umstrittenen und teils als Qualzucht verbotenen Rasse lebten im Mittel gerade einmal 6,68 Jahre.