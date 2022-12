Wohlfühlen in der Sauna: Schwitzen, Dampfen und Tropfen

Saunieren in Zeiten der Coronapandemie Coronaviren sterben in der Hitze einer Sauna ab, zumindest in den oberen Etagen. Denn während auf der unteren Bank vergleichsweise milde 40 bis 60 Grad Celsius herrschen, werden es auf der obersten Saunabank bis zu 100 Grad Celsius. Geringer ist die Ansteckungsgefahr trotzdem nicht – schließlich begegnen sich die Gäste in Umkleidekabinen, Duschen und Ruhezonen. »Ein Saunabesuch ist nicht zur Virusreduzierung geeignet«, mahnt daher der Deutsche Sauna-Bund.

Der Arzt empfiehlt, nach Durst zu trinken, am besten Wasser oder Saftschorle. Das Highlight eines Saunabesuchs ist für viele der Aufguss, bei dem mit Zusätzen versetztes Wasser auf die heißen Steine im Ofen gegossen wird und dann verdampft. Fans solcher Salz-, Honig-, Bier- oder Eukalyptus-Events muss Brenke aber enttäuschen: »Aufgüsse sind ein zusätzlicher Temperaturreiz, der nicht zu unterschätzen ist. Für den medizinisch relevanten Effekt der Sauna spielen sie keine Rolle.« Auch die Schweißproduktion steigere ein Aufguss nicht: »Mindestens die Hälfte des Wassers, das da am Körper herunterläuft, ist Kondenswasser aus dem Aufguss.«

Manch einer, der die Schweißproduktion noch steigern will, geht direkt nach der Sauna zum Sport. Experten raten allerdings davon ab. »Nach dem Training in der Sauna zu regenerieren, ist für Leistungssportler in Ordnung«, sagt Brenke. Das bestätigen Studien mit Läufern. »Doch umgekehrt ist es nicht zu empfehlen, denn man reagiert nach der Sauna etwas langsamer. Wer schon eine Herzerkrankung hat, sollte Sport und Sauna nicht kombinieren, sonst sind Komplikationen möglich.«

Tod durch Sauna gibt es nur bei Vorerkrankungen

Mit Komplikationen, die zum Tod in der Sauna führen, hat sich mehr als 20 Jahre Professor Marcel Verhoff beschäftigt. Der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt stellte bei seinen Sektionen zwei Todesursachen fest: »Ein Teil der Betroffenen hatte eine koronare Herzkrankheit und ist auf Grund der hitzebedingt gesteigerten Herzleistung an einem Infarkt verstorben.« Einer Studie von Rainhard Ketelhut von der Berliner Charité aus dem Jahr 2019 zufolge kommt die Belastung in einer Sauna der beim Sport gleich – für Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung mitunter fatal: »Die bekommen ja erst bei Anstrengung Probleme«, so Verhoff. Deshalb gelte für sie in der Sauna wie beim Sport: »sachte anfangen und sich langsam an die eigene Grenze herantasten.«

Bei der zweiten Gruppe in der Sauna Verstorbener handelte es sich um Menschen, »die durch regelmäßigen Alkoholkonsum bereits Vorerkrankungen hatten, etwa Herz- oder Leberschäden«, berichtet der Rechtsmediziner. »Letztendlich kam es zum Tod, weil das individuelle Stresslevel für den Körper eine Grenze überschritten hat.« Die gute Nachricht: Alle Saunatoten hatten Vorerkrankungen. »Dass ein gesunder Mensch in der Sauna stirbt, ist quasi ausgeschlossen«, so Verhoff.