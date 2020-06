Coronavirus-Bekämpfung: Wie Sars-CoV-2 in Deutschland aussterben kann

Die Fallzahlen in Deutschland erscheinen derzeit widersprüchlich wie noch nie. Auf der einen Seite Massenansteckungen in Restaurants, Betrieben und Gottesdiensten, bei denen sich dutzende Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Gleichzeitig allerdings gibt es bundesweit auch bei gelockerten Maßnahmen immer weniger Infizierte. Tatsächlich zeigen diese gegenläufigen Trends die Doppelnatur des Superspreadings. Die explosiven Ausbrüchen wie in Wuhan, Norditalien oder New York sind eine Seite der Medaille. Die andere: Das Coronavirus neigt zum Aussterben.

Superspreading bedeutet nämlich nicht nur, dass einige Leute sehr viele andere Menschen anstecken – sondern auch, dass ein beträchtlicher Teil der Infizierten das Virus überhaupt nicht weitergibt. Eine Arbeitsgruppe um Danielle Miller von der Tel Aviv University kam zum Beispiel bei einer Analyse in Israel zu dem Schluss, dass dort 90 bis 99 Prozent der Infizierten an lediglich 20 Prozent der Neuinfektionen beteiligt waren. Auf eine ähnliche Größenordnung kam bereits im April eine chinesische Arbeitsgruppe.

Sars-CoV-2 ist keineswegs der einzige Krankheitserreger mit Superspreading, man kennt dieses Verhalten schon lange als 20/80-Regel bei sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV oder Gonorrhoe: 20 Prozent der Infizierten verursachen 80 Prozent der Neuansteckungen. Neben den Coronaviren von Sars und Mers gehört aber auch zum Beispiel Ebola in diese Gruppe. Laut einer Analyse an 152 mit Ebola infizierten Personen in Guinea steckten dort 72 Prozent der Betroffenen keine einzige weitere Person an. Umgekehrt liefen sich die meisten der über 20 bekannten Ebolaausbrüche nach relativ wenigen Ansteckungen wieder tot.

Was Superspreader für eine Epidemie bedeuten

Bei solchen Krankheitserregern verteilen sich die Neuansteckungen pro infizierter Person extrem ungleich. Intuitiv würde man annehmen: Wenn die Reproduktionszahl 2 ist, steckt ein großer Teil der Infizierten auch etwa zwei weitere Personen an. Dass man niemanden mehr ansteckt oder aber vier oder fünf andere, ist viel weniger wahrscheinlich. Es gibt Viren, die sich so verhalten, etwa die Grippe.