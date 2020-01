Zwischen perlendem Lachen und Angstgrinsen

Das Buch endet auch mit einem Witz: Ein Mann will sich vor seinen Kumpeln beweisen und fährt in Skiausrüstung die Treppe im Haus herunter. Eine Frau, die das sieht, wird schließlich in die Psychiatrie eingeliefert, weil keiner ihrer Schilderung glaubt. Der Autor erklärt, dieser Witz passe zum Inhalt seines Buchs. Eher folgt er einem Stereotyp, über das nicht jeder lachen kann. Doch wer über geschmacklose Witze und Stereotype hinweglesen kann, findet in diesem Buch eine verständliche Zusammenstellung aller Arten des Lachens.