»Trink mich«, ruft der Wein

Die Fülle an Informationen geht weit über die Stoffe hinaus, denen man auf einer Flugreise begegnet. Zum Beispiel, wenn er nebenbei erklärt, wie Flüssigkeiten in einem Baum hinauf-, aber einen Berg hinunterfließen, warum Öl klebrig ist, weshalb sich Wellen so weit fortsetzen, wieso etwas austrocknet, wie eine Flüssigkeit aus Kristallen bestehen kann und – für ihn als Engländer ganz besonders wichtig – wie man die perfekte Tasse Tee zubereitet.

Warum der deutsche Buchverlag den schönen englischen Titel »Liquid Rules: The Delightful and Dangerous Substances That Flow Through Our Lives« in dieses uninspirierte »Fabelhafte Flüssigkeiten« übersetzt hat, erschließt sich nicht. Zum Glück ist die restliche Übersetzung des Buchs besser gelungen.

Miodowniks eigene Begeisterung für die flüssigen Stoffe ist ansteckend. Er vertieft sich so sehr in diese stoffliche Welt, dass er nichts anderes mehr auf seiner Flugreise bemerkt. Auch nicht, dass seine Sitznachbarin eine Kollegin ist. Dieses Abtauchen in die Welt des Flüssigen kann beim Lesen auch passieren. Denn selten verpackt ein Autor wissenschaftliche Inhalte so gut in eine spannende Erzählung, ohne an Qualität zu verlieren. Am Ende angelangt möchte man am liebsten rufen: »Halt, nicht aufhören. Erzähl weiter!«