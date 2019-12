Gesundheit: Wie gesund - oder schädlich - ist Alkohol?

»Bezogen auf das Suchtrisiko kann man nicht sagen: Wenn du jeden Tag nicht mehr als soundso viel trinkst, bist du auf der sicheren Seite« (Falk Kiefer)

Das Hauptproblem in Deutschland und auch anderswo auf der Welt liegt jedoch ohnehin nicht bei dem einen Glas Wein. »Die Leute trinken mehr. Etwa 9,5 Millionen Deutsche (18 bis 64) trinken so viel Alkohol, dass sie dadurch langfristig ihre Gesundheit gefährden, über 1,8 Millionen sind alkoholabhängig«, sagt Jürgen Rehm.

Auch bei der Behandlung einer Alkoholsucht sei eine Alkoholabstinenz natürlich das Idealziel, um das Risiko für Folgeschäden zu minimieren, ergänzt Falk Kiefer. Was aber, wenn die Betroffenen dazu nicht bereit sind, was bei neun von zehn der Männer und Frauen der Fall ist? »Wenn ich an dieser Stelle sagen würde, ich behandele Sie nicht, ist das in etwa so, als wenn ein Arzt einem Diabetiker sagen würde, ich behandele Sie nur, wenn Sie Sport treiben und sich gesund ernähren«, beschreibt Kiefer das Dilemma. In der Klinik, in der Kiefer Entwöhnungsprogramme anbietet, würde daher in der ambulanten Betreuung bei mehreren zunächst mit einer Verringerung des Alkoholkonsums gestartet. »Bei einigen Betroffenen funktioniert das, besonders in der frühen Phase der Sucht, sehr gut«, sagt Kiefer. Unterstützende Gespräche würden stattfinden, Ziele besprochen und in manchen Fällen Medikamente verabreicht. »Diese Medikamente gehören zur Gruppe der so genannten Opiatantagonisten, die bewirken, dass der Alkohol weniger auf das Belohnungszentrum in unserem Gehirn wirkt«, erklärt Kiefer.

3. Was ist mit der (angeblich) gesundheitsfördernden Wirkung von zum Beispiel Rotwein?

Das berühmte Gläschen Rotwein am Abend wird gelegentlich genannt, wenn hochbetagte Menschen nach dem Rezept für ein langes Leben befragt werden. Der Alkohol ist laut dem Stand der Wissenschaft sicher nicht der Faktor, der diesem Ritual einen womöglich gesundheitsfördernden Effekt verleiht. »Ich halte es nicht für belegt, dass Alkohol einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat«, sagt Michael Soyka.

Studien, die einen gesundheitsfördernden Effekt nachwiesen, hält Soyka aus mindestens zwei Gründen für zweifelhaft. Zum einen: »Bei diesen Studien handelt es sich nicht um Therapiestudien, wo gezielt bestimmte Alkoholmengen getestet werden.« Stattdessen beruhten die Ergebnisse auf subjektiven Konsumangaben der Befragten in großen Bevölkerungsgruppen. Daraus würde dann geschlussfolgert, wer so oder so viel trinke, habe ein geringeres Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, für Demenz, Osteoporose, Altersdiabetes oder gar eine niedrigere Sterblichkeit.

Soykas zweiter Kritikpunkt: Für die Aussagekraft der epidemiologischen Studien zur Frage des gesundheitlichen Nutzens eines geringen Alkoholkonsums sei die Vergleichsgruppe entscheidend, also die Menschen, die keinen Alkohol trinken. In Deutschland sind das etwa sieben Prozent der Bevölkerung. In dieser Gruppe befinden sich häufig Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen (zum Beispiel als trockene Alkoholiker) keinen Alkohol trinken. Ist die Gesundheit dieser Vergleichsgruppe also ohnehin schon angeschlagen, sind Aussagen über die positiven Auswirkungen des moderaten Trinkens in der Alkoholgruppe zweifelhaft.

Metaanalysen von kanadischen, US-amerikanischen und australischen Wissenschaftlern unterstützen Soykas Skepsis. Bereinigten die Forscher die Daten in diesen Analysen um statistische Verzerrungen (»Bias«), die wegen des Studiendesigns aufgetreten waren, drehten sich die Aussagen um 180 Grad. Ein moderater Alkoholkonsum hatte danach keinen positiven Effekt mehr auf die Gesundheit. Er verringerte beispielsweise das Risiko für eine koronare Herzerkrankung und die Sterblichkeit nicht mehr.

»Selbst wenn es einen gesundheitsfördernden Effekt des Alkohols geben würde, ist dieser irrelevant für die Gesundheit einer Gesamtbevölkerung« (Jürgen Rehm)

»Selbst wenn es einen gesundheitsfördernden Effekt des Alkohols geben würde, ist dieser irrelevant für die Gesundheit einer Gesamtbevölkerung«, sagt Jürgen Rehm. Weltweit sterben laut Rehm jedes Jahr drei Millionen Menschen an Alkoholkonsum, die durch Alkohol verhinderten Todesfälle dagegen seien, wenn überhaupt, verschwindend gering. Rehm macht nicht nur in Dresden, sondern auch in Toronto und Moskau epidemiologische Studien zum Alkoholkonsum. Wenn Menschen weniger Alkohol trinken, steige die Lebenserwartung, das könne man gerade eindrücklich in Russland beobachten. Hier konnte der Alkoholkonsum in den letzten Jahren (durch Maßnahmen wie Erhöhung des Preises, der Steuern und verringerter Ladenöffnungszeiten) um mehr als ein Drittel gesenkt werden. »Die Folge: Bei den Männern stieg die Lebenserwartung in dieser Zeitspanne um acht Jahre«, berichtet Rehm.