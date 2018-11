Sucht: Clean werden um jeden Preis?

Rechtliche Grauzone

Bis heute lassen sich die Wirksamkeit von Ibogain und das Risiko, das mit der Einnahme verbunden ist, anhand wissenschaftlicher Studien nicht sicher beurteilen. Das liegt unter anderem an der komplizierten rechtlichen Lage. In Europa dürfen Ärzte nicht mit dem Wirkstoff behandeln, aber in vielen Ländern – darunter Deutschland – ist es auch kein illegales Betäubungsmittel. Es zu besitzen und zu konsumieren, ist also erlaubt. So können Privatpersonen eine Behandlung mit Ibogain anbieten, eine rechtliche Grauzone. In den USA ist das anders: Dort ist Ibogain zusammen mit weiteren bewusstseinserweiternden Drogen in den späten 1960er Jahren verboten worden.

1995 sieht es für kurze Zeit so aus, als könnte Ibogain doch noch als Arzneimittel zugelassen werden. Die Neurowissenschaftlerin Deborah Mash bekommt nach ersten viel versprechenden Testläufen grünes Licht von der US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA), klinische Studien durchzuführen. Sie kann sie jedoch nicht finanzieren; die öffentlichen Geldgeber stufen das Risiko für die Patienten als zu hoch ein. Und Pharmaunternehmen interessieren sich nicht für Ibogain. »Es ist nicht profitabel genug«, vermutet Mash.

Das Desinteresse findet die Wissenschaftlerin fatal. Die aktuelle Drogenepidemie verlange nach neuen und innovativen Mitteln, sagt sie. Laut dem National Institute on Drug Abuse sterben jeden Tag 115 US-Amerikaner an abhängig machenden Opioiden. Dazu zählen unter anderem die illegale Droge Heroin sowie verschreibungspflichtige Schmerzmittel mit Oxycodon oder Fentanyl als Wirkstoff. Auch in Deutschland ist die Zahl der Rauschgifttoten hoch. 2017 war sie zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder leicht rückläufig: 1272 Menschen starben in dem Jahr durch den Konsum illegaler Substanzen wie Heroin, Morphin und Kokain – knapp fünf Prozent weniger als noch 2016, wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, im Mai 2018 mitteilte. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs: Schätzungsweise rund 180 000 weitere Todesfälle gehen jährlich auf das Konto von Alkohol und Zigaretten, mehr als eine Million Menschen sind davon abhängig.

Könnte Ibogain die Lösung für die Drogenkrise sein? Wissenschaftliche Studien deuten zumindest darauf hin, dass die Substanz eine Abhängigkeit effizient unterbrechen kann. Thomas Kingsley Brown von der University of California in San Diego und Kenneth Alper von der New York School of Medicine konnten 2018 beobachten, wie Ibogain bei 30 Probanden wirkte, die von Heroin oder Oxycodon abhängig waren. Die Wissenschaftler befragten die Patienten zu ihrem Drogen- und Alkoholkonsum sowie zu ihrer Gesundheit und zu ihren sozialen und beruflichen Verhältnissen. Dann verabreichten die Mitarbeiter verschiedener Behandlungszentren in Mexiko den Studienteilnehmern das Halluzinogen in unterschiedlich hoher Dosis: Jeder bekam bis zu 17 Milligramm synthetisch hergestelltes Ibogain pro Kilogramm Körpergewicht. Zusätzlich erhielten manche bis zu drei Gramm eines Extrakts aus der Wurzelrinde der Iboga-Pflanze. Fünfmal innerhalb des darauf folgenden Jahres interviewten die Wissenschaftler die Versuchspersonen. Dabei stellten sie fest, dass einen Monat nach der Einnahme etwa die Hälfte der Teilnehmer drogenfrei waren. Bei zwölf Patienten war die Wirkung offenbar lang anhaltend: Sie wurden selbst nach neun bis zwölf Monaten nicht mehr rückfällig.

Ähnliche Erfolge beobachtete ein Team um Geoffrey Noller von der Dunedin School of Medicine in Neuseeland. Die Forscher untersuchten 14 opioidabhängige Menschen, die in neuseeländischen Behandlungszentren das dort verschreibungspflichtige Ibogain schluckten. Die Dosis war höher als in der Studie von Brown und Alper: bis zu 55 Milligramm des Wirkstoffs pro Kilogramm Körpergewicht. Drei Viertel der Teilnehmer waren auch nach einem Jahr noch clean. Dabei verließen sich die Mediziner nicht nur auf die Selbstaussagen der Teilnehmer, sondern führten zusätzlich Drogentests durch. Forscher um Alan Davis von der Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore befragten ebenfalls Patienten, die opioidabhängig gewesen waren und Ibogain eingenommen hatten. Ungefähr ein Drittel der knapp 90 Teilnehmer gaben dabei an, selbst nach zwei Jahren keine Opioide mehr eingenommen zu haben.

Auch wenn Ibogain nicht bei allen Probanden langfristig wirkt, sind diese Erfolge bemerkenswert. Ein ähnlich effektives Mittel gegen Substanzabhängigkeiten gibt es bislang nicht. Meist werden heroinabhängige Patienten in Substitutionstherapien ganz oder teilweise auf andere Opioide wie Methadon oder Buprenorphin umgestellt, die das zuvor konsumierte Heroin ersetzen sollen. Idealerweise führt das dazu, dass die Suchtkranken insgesamt weniger Opioide einnehmen. Ob Buprenorphin dazu geeignet ist, hat im Jahr 2011 ein Team um den Psychiatrieprofessor Roger Weiss von der Harvard Medical School untersucht. Die Wissenschaftler verabreichten 360 Probanden das Medikament über mehrere Monate hinweg und setzten es anschließend langsam ab. Nur knapp neun Prozent der Studienteilnehmer konsumierten danach wesentlich weniger Opioide.

Dafür gibt es einen Grund: Substanzen wie Methadon und Buprenorphin haben selbst ein großes Suchtpotenzial. In der Praxis nützen Substitutionstherapien trotzdem, weil Ärzte kontrollieren können, wie viel die Patienten konsumieren. Da diese außerdem die Kosten für das teure Heroin nicht mehr selbst zahlen müssen, sind sie eher davor geschützt, in Kriminalität oder Armut abzurutschen. Für Menschen, die von Kokain oder Amphetamin abhängig sind, gibt es bislang keine vergleichbare Ersatztherapie. Auch das macht Ibogain interessant.

»Ich bin sehr gut gelaunt aus dem Entzug zurückgekommen«

(Benjamin Keller, ehemaliger Kokain-Abhängiger)

Der Stoff hat zudem andere positive Nebeneffekte: Viele Suchtkranke berichten, dass er Entzugssymptome stark abmildert. So leiden Patienten im Heroinentzug oftmals unter Übelkeit, starkem Schwitzen, Schüttelfrost und Schlaflosigkeit sowie an Angst, Depression und einem unerträglichen Verlangen nach dem Rauschmittel. Ähnliche psychische Symptome erfahren Menschen, die von Kokain loskommen wollen.