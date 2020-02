Hygiene: Zehn Ideen für eine nette Toilette

Toilettengang für alle: Bill Gates investiert in die Neuerfindung der Toilette

Seit 2011 unterstützt die Stiftung von Bill und Melinda Gates ein Projekt namens »Reinvent the Toilet Challenge«. Das Ziel: neue Technologien, die es ermöglichen, unsere Ausscheidungen sicher und effizient zu entsorgen. Laut Angaben der WHO haben bis heute mehr als vier Milliarden Menschen keinen Zugang zu hygienischen Toiletten oder Latrinen. Ein Team um Karl Linden von der University of Colorado in Boulder nutzte die Forschungsgelder, um eine solarbetriebene Toilette zu entwickeln. Tests hätten gezeigt, dass konzentriertes Sonnenlicht die Reaktionskammer auf 315 Grad Celsius aufheizen kann. Das reiche aus, um die Hinterlassenschaften zu sterilisieren – und in Biokohle umzuwandeln. »Das ist ein wertvolles Material«, sagt Umweltingenieur Linden in einer Pressemitteilung. »Es speichert Wasser und kann zum Beispiel genutzt werden, um landwirtschaftliche Flächen nachhaltig zu versorgen.« Zudem kann man durch das Verbrennen der Kohle Energie gewinnen. Im März 2014 schafften es zahlreiche Forscherteams, darunter das um Linden, ihre Entwicklungen in Delhi auszustellen.

Laden... © University of Colorado (Ausschnitt) Solarbetriebene Toilette | Dieses Modell, das unsere Hinterlassenschaften angeblich in Biokohle verwandeln kann, präsentierte ein Forscherteam um Karl Linden von der University of Colorado bei einer Ausstellung der »Reinvent the Toilet Challenge« in Delhi.

Als die »Reinvented Toilet Expo« 2018 in China stattfand, sagte Bill Gates zur Eröffnung: »Die Frage lautet nicht mehr, ob wir die Toilette neu erfinden können; sondern, wie schnell sich die neuen Lösungen durchsetzen.« In Peking wurden erstmals marktreife Konzepte vorgestellt. Darunter das »Eco San«-Toilettensystem: Bis zu 800 Menschen pro Tag können in den acht per Fotovoltaik betriebenen Kabinen ihre Notdurft verrichten. Alle Abfälle werden in einem Tank gesammelt und vergoren. Der flüssige Anteil wird mit Hilfe eines elektrochemischen Systems verarbeitet, dadurch lässt sich sogar sauberes Wasser für die Spülung zurückgewinnen. Die »Eco San«-Toilette wird derzeit an drei Orten in China und zweien in Südafrika getestet. Derzeit steht allerdings noch die Genehmigung von Patentanträgen in den USA, Indien und China aus.