Spektrum Live-Veranstaltung am 21. März in Heidelberg: Spektrum-Schreibwerkstatt: »Wissenschaftsjournalismus«

Möchten Sie mehr darüber wissen, wie ein Verlag und eine Redaktion arbeiten, und die Grundsätze und Handwerksregeln fachjournalistischen Schreibens erlernen? Dann sind Sie bei der Spektrum-Schreibwerkstatt in Heidelberg richtig. Als Teilnehmer profitieren Sie vom Praxiswissen der Redakteure, die den Workshop leiten und in einem der renommiertesten deutschen Wissenschaftsverlage arbeiten. Der Verlag Spektrum der Wissenschaft ist Teil des internationalen Netzwerks von SpringerNature. Der Workshop richtet sich an alle, die Interesse am Journalismus, an journalistischen Texten und an redaktionellem Arbeiten haben und die vielleicht auch wissen möchten, wie die Aussichten in journalistischen/redaktionellen Berufen sind. Journalistische Vorerfahrungen sind nicht notwendig, ebenso wenig wie ein absolviertes Studium.

Inhalte des Spektrum-Workshops "Wissenschaftsjournalismus":

– Spektrum-Redakteure geben Ihnen einen Einblick in den Wissenschaftsjournalismus und ihre tägliche Arbeit.

– Sie üben, auf der Grundlage eines Fachartikels eine journalistische Nachricht zu schreiben

– Sie können Ihre Fähigkeiten erproben und erweitern

– Bitte mitbringen: Tablet oder Laptop

Termin:

Freitag, 21. März, 10-16:30 Uhr

Ort:

Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

Europaplatz 3

69115 Heidelberg