Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die mysteriöse Konstante, die Mathematiker verzweifeln lässt

Es dauerte mehrere Wochen, bis die Fachleute alle Details aus dem Beweis nachvollziehen und prüfen konnten. Apéry machte ihnen die Aufgabe nicht wirklich einfacher: Bei einem Treffen begann er beispielsweise, sich über den Zustand der französischen Sprache auszulassen, anstatt sich der Mathematik zu widmen. Doch nach etwa zwei Monaten wurde klar, dass Apéry das gelungen war, was Euler 200 Jahre zuvor entging. Er konnte zeigen, dass ζ(3) eine irrationale Zahl ist.

Eine Verbindung zu Primzahlen

Die Geschichte der Zetafunktionen reicht weit zurück. 1644 fragte sich der italienische Mathematiker Pietro Mengoli, was herauskommt, wenn man den Kehrwert aller Quadratzahlen summiert, also 1 + 1⁄ 4 + 1⁄ 9 + … Es gelang ihm allerdings nicht, das Ergebnis zu berechnen. Auch andere Fachleute scheiterten an der Aufgabe, darunter die berühmte Wissenschaftlerfamilie Bernoulli. Tatsächlich sollte es noch 90 Jahre dauern, bis der damals 27-jährige Leonhard Euler die Lösung fand. Weil sowohl Euler als auch die Bernoulli-Familie in Basel lebten, ist die Aufgabe heute als »Basler Problem« bekannt. Dass es so lange dauerte, um einen Erfolg zu erzielen, wird klar, wenn man das unerwartete Ergebnis betrachtet: Euler berechnete die unendliche Summe zu π2/6.

Doch Euler wäre nicht Euler gewesen, wenn er das Ergebnis einfach so hätte stehen lassen. Er beschloss, sich dem allgemeineren Problem zu widmen. Er wollte herausfinden, was die Summe über die Kehrwerte von kubischen Zahlen ergibt oder von allen natürlichen Zahlen der vierten Potenz und so weiter. Dafür führte Euler eine so genannte Zetafunktion ζ(s) ein, die eine unendliche Summation enthält: