Die fabelhafte Welt der Mathematik: Wie man mit Mathematik einen Serienkiller überführt

Anwendungen auch außerhalb der Kriminologie

Inzwischen wird Geographic Profiling nicht nur in der Kriminologie verwendet, sondern findet auch im Bereich der Ökologie Einsatz, um beispielsweise Wildtiere zu schützen. So hat die Biologin Sally Faulkner von der Queen Mary University of London im Jahr 2014 zusammen mit ihrem Team den Lebensraum von Koboldmakis auf der indonesischen Insel Sulawesi untersucht. Um die Populationsgröße von Tieren verlässlich zu bestimmen, muss man ihre Schlafplätze finden. Doch diese sind oft tief in dichten Wäldern versteckt, so dass sich eine Suche meist sehr aufwändig gestaltet. Wie Faulkner und ihre Kollegen gezeigt haben, kann Geographic Profiling bei solchen Aufgaben nützlich sein. Indem sie GPS-Koordinaten von Tonaufnahmen der Tiere auswerteten, konnten sie die Orte eingrenzen, an denen die Äffchen sich vermutlich sammeln. Und tatsächlich mussten die Forschenden nur 15 Prozent des gesamten Bereichs – der immerhin 3,4 Quadratkilometer umfasste – durchforsten, um 25 von 26 Schlafplätze zu finden.

Zwei Jahre später verwendete Rossmo seine Methode, um Hinweise auf die Identität des Graffiti-Künstlers Banksy zu sammeln. Dafür hat er zusammen mit seinem Team die Standorte der Graffiti zu verschiedenen Zeitpunkten untersucht und mit Hilfe des Geographic Profiling analysiert. Wie die Forschenden herausfanden, passen die Ergebnisse zu den Wohnorten von Robin Gunningham, einer Person, die schön länger unter Verdacht steht, Banksy zu sein. In ihrer Arbeit betont die Forschungsgruppe, dass die Liste der Verdächtigen im Fall von Banksy sehr klein ist und ihre Analyse daher keine eindeutigen Schlüsse zulässt. Doch die Strategie ließe sich generell nutzen, um »kleinere terroristische Handlungen« frühzeitig aufzuklären, schreiben die Autoren.

Geographic Profiling im Kampf gegen Krankheiten

Im Bereich der Epidemiologie kann Geographic Profiling dabei helfen, die Ursachen von Krankheiten auszumachen. Tatsächlich nutzte bereits der englische Arzt John Snow in den 1850er Jahren eine vereinfachte Form dieser Methode, um einen kontaminierten Brunnen zu identifizieren, der einen Ausbruch von Cholera im Londoner Stadtteil Soho herbeigeführt hatte.

Der Biologe Steven Le Comber von der Queen Mary University of London hat 2011 zusammen mit Rossmo und anderen Kollegen Geographic Profiling verwendet, um die Quellen von Malariaausbrüchen auszumachen, die sich im Sommer 2005 in Kairo ereigneten. Dafür verzeichneten sie die Wohnorte der 139 Erkrankten sowie 59 Wasserstellen, in denen Moskitos brüteten. Anhand der Daten konnten die Forschenden die Bereiche markieren (die etwa zwei Prozent der betrachteten Region ausmachten), in denen sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Malariaerreger vermuteten. Sechs der sieben Wasserstellen, an denen Stechmücken positiv auf Malariaerreger getestet wurden, befanden sich in genau diesen Bereichen.

© Michael Stevens and Sally Faulkner; Karte: OpenStreetMap contributors / The malaria case CC BY-SA 2.0 (Ausschnitt) Malariafälle | Die schwarzen Punkt entsprechen den Wohnorten von Erkrankten in Kairo. Dort trug sich 2005 ein Malariaausbruch zu, den Fachleute sechs Jahre später mit Hilfe des Geographic Profiling untersuchten. Die weiß markierten Bereiche entsprechen denjenigen, in denen sich demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wasserquelle mit Malariaerregern befand. Rot sind die Orte markiert, an denen Moskitos positiv auf Malaria getestet wurden.

Mit Hilfe des Geographic Profiling könnten sich Infektionsquellen schnell finden lassen. Das kann dabei helfen, die Ausbreitung von Krankheiten frühzeitig zu stoppen.

Aber zurück zum Yorkshire Ripper: Auch auf diesen – inzwischen längst gelösten – Fall lässt sich die statistische Methode im Nachhinein anwenden. Anhand der Fundorte der Mordopfer kann man eine Karte mit den wahrscheinlichsten Ankerpunkten des Täters markieren. Einer der Wohnorte von Peter Sutcliffe befand sich tatsächlich in einem der als »sehr wahrscheinlich« markierten Bereichen: Nur fünf Prozent der Tatverdächtigen wohnten in einer solchen Gegend. Der zweite Wohnsitz des Mörders befand sich innerhalb eines Bezirks, der etwa ein Viertel aller Verdächtigen umfasste.