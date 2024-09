Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die größte Kontroverse der Mathematik

»Niemals haben Mathematiker in der Neuzeit so öffentlich und so vehement über einen Beweis gestritten« Gregory H. Moore, Mathematikhistoriker

Das Ergebnis entfachte eine weltweite Debatte, die fast schon philosophischer Natur war: Wann existiert ein mathematisches Objekt (wie die Auswahlfunktion oder das kleinste Element einer Menge)? Muss man stets angeben können, wie sich ein Objekt konstruieren lässt? Oder genügt es, die Existenz indirekt zu beweisen? »Von 1905 bis 1908 debattierten namhafte Mathematiker in England, Frankreich, Deutschland, Holland, Ungarn, Italien und den Vereinigten Staaten über die Gültigkeit von Zermelos Beweis. Niemals haben Mathematiker in der Neuzeit so öffentlich und so vehement über einen Beweis gestritten«, schreibt der Mathematikhistoriker Gregory Moore in seinem 1982 erschienenen Buch »Zermelo's Axiom of Choice«.

Und es kam noch schlimmer. Aus dem Auswahlaxiom folgt das so genannte Vitali-Theorem, wonach man eine Menge aus reellen Zahlen zwischen 0 und 1 bilden kann, die nicht messbar ist. Man kann dieser Menge also keine Länge zuordnen (während man das für die meisten Mengen problemlos kann, so hat das Intervall [0, 1] die Länge 1). Das Auswahlaxiom erlaubt es, die Zahlen in einzelne Teilmengen zu gruppieren und aus jeder ein Element zu wählen, wodurch die daraus entstehende Menge so zerklüftet ist, dass sie nicht mehr messbar ist.

Ein weiteres kontraintuitives Ergebnis ist die magische Verdopplung einer Kugel, besser bekannt als Banach-Tarski-Paradoxon. Mit Hilfe des Auswahlaxioms lässt sich eine Kugel mit Volumen V so in komplizierte Einzelteile zerlegen und wieder zusammensetzen, dass zwei Kugeln mit jeweiligen Volumen V entstehen. Solche und weitere Ergebnisse haben das Misstrauen in das Auswahlaxiom verstärkt.

Eine alternative Mathematik

Einige Fachleute waren also entschieden, das Auswahlaxiom zu verwerfen und stattdessen nur mit den acht Grundwahrheiten der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre zu arbeiten. Doch sie kamen nicht weit. Tatsächlich untersuchte Zermelo die Arbeiten von einigen der vehementesten Kritiker des Auswahlaxioms und konnte belegen, dass seine Kollegen – ohne es zu merken – immer wieder davon Gebrauch machten. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Parkettierungen – Mathematik mit Fliesen und Klötzchen

Ohne das Auswahlaxiom lässt sich beispielsweise nicht sicherstellen, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Dieses »Lemma von Zorn« klingt abstrakt, aber es handelt sich um eine Eigenschaft, auf die Physikerinnen und Mathematiker immer wieder zurückgreifen. Anschaulich kann man sich das mit Hilfe eines Blatts Papier vorstellen (das aus mathematischer Sicht nichts anderes als ein Vektorraum ist). Wenn man auf dieses Blatt zwei Pfeile malt, wobei einer in waagerechte und einer in senkrechte Richtung zeigt, dann kann man ausgehend von diesen Pfeilen jeden Punkt auf dem Blatt erreichen. Man kann zum Beispiel 0,5-mal die Länge des ersten Pfeils nehmen und mit 1,65-mal der Länge des zweiten addieren, um bei einem bestimmten Punkt x zu landen. Das Lemma von Zorn ermöglicht es folglich, in jedem Vektorraum ein Koordinatensystem zu zeichnen, durch das sich jeder Punkt im Raum eindeutig beschreiben lässt. Verzichtet man auf das Auswahlaxiom, gibt es auch Vektorräume ohne ein solches Koordinatensystem – was gerade in der Physik zu ernsten Problemen führen kann.

»Das Auswahlaxiom ist offensichtlich richtig, der Wohlordnungssatz ist offensichtlich falsch – und wer weiß schon, ob das Lemma von Zorn stimmt« Jerry Bona, Mathematiker

Wie sich herausstellt, hängen der Wohlordnungssatz, das Lemma von Zorn und das Auswahlaxiom nicht nur zusammen, sondern sie sind äquivalent. Aus mathematischer Sicht stehen sie auf einer Stufe, sie sind gleich. Das erscheint überaus erstaunlich, wie es der Mathematiker Jerry Bona treffend formulierte: »Das Auswahlaxiom ist offensichtlich richtig, der Wohlordnungssatz ist offensichtlich falsch – und wer weiß schon, ob das Lemma von Zorn stimmt.«