Die fabelhafte Welt der Mathematik: Ein Tortendiagramm rettete abertausenden Menschen das Leben

Damit ließ sich auf einen Blick erfassen, wie sich die Anzahl der verschiedenen Todesfälle über die Zeit entwickelte. Und nicht nur das – man konnte auch sofort erkennen, wie hoch der Anteil der vermeidbaren Todesfälle ist. Wie sich den Grafiken entnehmen lässt, stieg die Gesamtzahl der Verstorbenen, insbesondere der blauen Kategorie, zunächst stark an, um dann wieder zu sinken. Grund für diese Entwicklung waren die von Nightingale eingeführten Hygienemaßnahmen.

Mit Mathematik überzeugen

Um diese Zeichnungen anzufertigen, benötigte Nightingale ein gewisses mathematisches Verständnis. Zunächst einmal musste sie einen Kreis in zwölf gleiche Teile aufteilen, also in verschiedene 30-Grad-Stücke. Dann musste sie einen Referenzwert festlegen, zum Beispiel: Ein Stück mit einem Radius von einem Zentimeter – und damit einer Fläche von π⁄ 12 Quadratzentimetern – entspricht 100 Toten. Wenn sie nun 1500 Verstorbene verzeichnen wollte, war der Radius um den Faktor √15 ≈ 3,87 zu strecken.

In der damaligen Zeit ging man noch davon aus, dass sich Krankheiten wie Cholera oder Typhus durch »schlechte Luft« verbreiten. Doch mit ihren Statistiken konnte Nightingale die britische Regierung vom Nutzen ihrer Methoden überzeugen. In den kommenden Jahren wurde im Militär geschultes medizinisches Personal eingesetzt und Hygienevorschriften auferlegt.

Nightingales Arbeit beschränkte sich jedoch nicht nur auf den Krimkrieg. Sie erkannte, dass auch britische Soldaten außerhalb von Kriegsgebieten einem hohen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt waren: Obwohl die Armee aus jungen, gesunden Männern bestand, wiesen sie selbst in Friedenszeiten eine doppelt so hohe Sterblichkeitsrate wie Zivilisten auf. Indem Nightingale die sanitären und hygienischen Zustände in den überfüllten Kasernen untersuchte, konnte sie die Regierung dazu bewegen, in diesem Bereich ebenfalls Änderungen einzuführen.