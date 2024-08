Die fabelhafte Welt der Mathematik: Erst Mord, dann Mathe

»Ich hoffe einfach, dass sie sehen können, dass die Person, die ihnen diesen Schmerz verursacht hat, nicht in einem Gefängnis sitzt und versucht, ein besserer Krimineller zu werden« Christopher Havens, Häftling

Ende März 2010 fuhr er mit zwei anderen Meth-Dealern hinaus in den Capitol State Forest, einen Wald in der Nähe von Olympia, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Washington. Einer seiner beiden »Kollegen«, Randen Robinson, jagte Havens nach eigenen Angaben Angst ein. Ob nun aus Paranoia oder im Drogenrausch: An diesem Frühlingstag schoss Havens Robinson in den Kopf und tötete ihn damit. Kurz darauf wurde Havens von Polizeibeamten aufgegriffen. Er gestand den Mord und wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Damals war er 30 Jahre alt.

Inzwischen ist er nicht nur Erstautor einer mathematischen Arbeit, die 2020 in einem renommierten Fachjournal erschienen ist, sondern auch Mitgründer des »Prison Mathematics Project« (PMP), eines Mentorenprogramms, bei dem sich Gefangene mit Mathematikerinnen und Mathematikern austauschen können. In Interviews betont Havens die Reue für seine Tat. Die Familie des Mordopfers darf er nicht direkt kontaktieren. »Ich hoffe einfach, dass sie sehen können, dass die Person, die ihnen diesen Schmerz bereitet hat, nicht in einem Gefängnis sitzt und versucht, ein besserer Krimineller zu werden«, äußerte Havens in einem Interview mit Brady Haran von »Numberphile«.

Breaking Bad rückwärts: Von Crystal Meth zu Mathe

Seine Leidenschaft für Mathematik entdeckte Havens kurze Zeit nach seiner Ankunft im Monroe Correctional Complex, dem größten Gefängnis in Washington, das mehr als 3100 Häftlinge fassen kann. »Willst du ein Clownfish werden oder ein Hai?«, hatte Havens' Vater ihn in Bezug auf seine Rolle im Gefängnis gefragt. Havens entschied sich für Letzteres: Kaum dort angekommen, legte er sich mit anderen Insassen an und landete in Einzelhaft.