Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die Erfindung der eulerschen Zahl

Viele Menschen denken, Mathematik sei kompliziert und öde. In dieser Serie möchten wir das widerlegen – und stellen unsere liebsten Gegenbeispiele vor: von schlechtem Wetter über magische Verdopplungen hin zu Steuertricks. Die Artikel können Sie hier lesen oder als Buch kaufen

Letzteres tat Jakob Bernoulli, ein Schweizer Mathematiker des 17. Jahrhunderts. Damals führte er ein einfaches Gedankenexperiment durch (das ich grob auf die heutige Zeit anpasse). Angenommen, Sie haben einen Euro auf der Bank und diese wäre enorm großzügig und zahlt Ihnen jährlich 100 Prozent Zinsen. Nach Ablauf dieses Jahres haben Sie Ihr Vermögen verdoppelt. Bernoulli fragte: Was, wenn die Zinsen über einen kürzeren Zeitraum aufgeteilt werden? Die Bank könnte Ihnen zum Beispiel nach sechs Monaten 50 Prozent Zinsen ausschütten und am Ende noch einmal 50 Prozent. In diesem Fall hätten Sie nach einem halben Jahr 1,50 Euro auf dem Konto und nach weiteren sechs Monaten ein Vermögen von 2,25 Euro – also 25 Cent mehr als bei der jährlichen Ausschüttung.

Auch der Zinseszins hat irgendwann ein Ende

Bernoulli spann diese Idee des Zinseszins weiter, indem er die Zeiträume immer weiter verkleinerte: Falls eine Bank vierteljährlich 25 Prozent Zinsen auszahlt, dann haben Sie am Ende des Jahres etwas mehr als 2,44 Euro; falls Sie hingegen monatlich 8,33 Prozent Zinsen kassieren, besitzen Sie nach einem Jahr 2,61 Euro.