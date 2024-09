Einschlagserie: Ring um die Erde ließ einst Meteoriten regnen

Die Erde hat eine bewegte Geschichte. Immer wieder trafen kosmische Brocken unseren Planeten, oft mit verheerenden Folgen. Weniger verheerend für das Leben, aber dennoch eine der seltsamsten Episoden der Erdgeschichte, war ein Zeitraum vor rund 450 Millionen Jahren, als viel mehr Brocken aus dem Weltall die Erde trafen. Ein Vielfaches der normalen Menge kosmischer Trümmer regnete auf die Erde herab, so viele, dass man in manchen Gesteinen sogar noch Bruchstücke von Asteroiden findet. Ein Team um Andrew G. Tomkins kommt nun anhand einer neuen Analyse zu dem Ergebnis, dass es keineswegs Prozesse im fernen Asteroidengürtel waren, die zu den häufigeren Einschlägen führten, sondern ein Vorgang direkt in unserer kosmischen Nachbarschaft. Wie die Arbeitsgruppe nun in der Fachzeitschrift »Earth and Planetary Science Letters« berichtet, zerfiel vermutlich vor 465 Millionen Jahren ein Ring um unseren Planeten.

Das Ordovizium, jene Ära nach dem Aufblühen vielzelliger Lebensformen in der Kambrischen Explosion, war eine aufregende Epoche. Geologische Spuren deuten auf kollidierende Erdplatten, Vulkane, eine Eiszeit und eben einen rätselhaften Trümmerregen aus dem Weltall hin. Neben rund zwei Dutzend Kratern zeugen chemische Spuren in rund 465 Millionen Jahre alten Kalksteinen davon, dass große Mengen Material von L-Chondriten, einer der häufigsten Klassen von Asteroiden in unserem Sonnensystem, auf die Erde fielen. Spuren von gigantischen Tsunamis und verheerenden Erdbeben sind aus jener Zeit ebenfalls erhalten. Man sollte meinen, dass das Leben in dieser bewegten Epoche einen schweren Stand hatte. Doch das Gegenteil ist wahr. Just zu jener Zeit erlebten irdische Lebensformen eine so auffällige Phase der Blüte, dass das Ereignis heute als Großes Ordovizisches Biodiversitäts-Ereignis (GOBE) bezeichnet wird.

Diese Millionen Jahre anhaltende Blütephase spielte sich, wie das Team um Tomkins nun erläutert, unter einem spektakulären Ringsystem ab, das den irdischen Himmel zu jener Zeit zierte. Die Arbeitsgruppe wertete die Orte von insgesamt 21 Einschlagkratern aus dieser Periode aus. Obwohl die Kontinente seither kreuz und quer über die Erdoberfläche wanderten, lässt sich bestimmen, wo der Krater ursprünglich ungefähr entstand. Das Ergebnis: Alle Einschläge geschahen in einer schmalen, weniger als 30 Breitengrade umfassenden Region rund um den Äquator. Dabei lagen rund 70 Prozent der heute erhaltenen Gesteine der Periode außerhalb dieses Gürtels, doch dort sind keine Treffer verzeichnet. Es sei außerordentlich unwahrscheinlich, dass eine so enge geografische Verteilung durch Bruchstücke aus dem fernen Asteroidengürtel zu Stande kam, schreibt die Arbeitsgruppe in ihrer Veröffentlichung.