Beobachtungstipps im November: Zwei Gasriesen in Opposition

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Markanter Jupiter | Der größte Planet im Sonnensystem steht am 3. November der Sonne gegenüber und wird –2,9 mag hell.

Jupiter steht, –2,9 mag hell, am 3. November im Sternbild Widder in Opposition. Der Riesenplanet ist dann 3,98 Astro­nomische Einheiten oder knapp 596 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Dank der Kulminations­höhe von über 53 Grad, gesehen von der Mitte Deutschlands, sind die Beobachtungsbedingungen hervorragend: Im Fernrohr kann man schon bei schwächerer Vergrößerung seine fast 50 Bogensekunden große Planetenscheibe sowie seine vier großen Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto erkennen. Bei höherer Vergrößerung und ruhiger Luft sieht man weitere Details auf der Wolkenoberfläche des Planeten. Erste Beobachtungen nach der Konjunktion zeigten im Frühsommer, dass in diesem Jahr beide Äquatorialbänder gut ausgeprägt sind. Auch der Große Rote Fleck, ein gigantischer Wirbelsturm im südlichen Äquatorialband, ist gut zu sehen. Zahlreiche Jupitermondereignisse sind ebenfalls beobachtbar. Dabei fällt auf, dass wir uns der nördlichen Sonnenwende auf Jupiter nähern: Durchgänge und Schattenwürfe finden aus unserer Sicht vor der südlichen Jupiterhemisphäre statt. Ganymeds Schatten streift den Jupiter kapp vor dessen Südpolarzone, Kallisto vollzieht sogar gar keine Durchgänge oder Schattenwürfe. Der Mond passiert Jupiter vom 24. auf den 25. November.

Saturn beendet am 4. November seine Oppositionsschleife: Der Ringplanet macht an diesem Tag im Sternbild Wassermann kehrt und wandert anschließend wieder rechtläufig, also von West nach Ost, über den Himmel. Wir finden ihn nach Ende der Abenddämmerung gut 27 Grad hoch im Süden. Seine Untergangszeiten verfrühen sich von 00:53 Uhr MEZ am 1. November auf 22:59 Uhr am Monatsletzten. Saturn leuchtet etwa 0,8 mag hell; im Teleskop erscheint der Planet knapp 18, seine Ringe rund 40 Bogen­sekunden groß. Der zunehmende Mond passiert Saturn am 20. November etwa drei Grad südlich.

Uranus steht am 13. November in Opposition und ist damit die ganze Nacht zu sehen. Wie Jupiter finden wir den Planeten im Sternbild Widder – um ihn zu erkennen, braucht man allerdings mindestens ein Fernglas, denn Uranus ist maximal 5,6 mag hell. Das reicht immerhin aus, um ihn bei mondlosem Himmel mit bloßem Auge wahrzunehmen: Er steht leicht südlich der Verbindungslinie von Jupiter zu den Plejaden, einem offenen Sternhaufen im benachbarten Sternbild Stier, etwa auf Höhe des 4,4 mag hellen Sterns Delta Arietis (Botein) im Widder. Im Fernrohr fällt bei schwacher Vergrößerung seine grüne Färbung auf. Ab etwa 150-facher Vergrößerung kann man bei ruhiger Luft sein 3,8 Bogensekunden großes Planetenscheibchen sehen. Uranus ist trotz Opposition immer noch fast 2,8 Milliarden Kilo­meter entfernt! Eine Herausforderung für Teleskopbeobachter sind seine vier hellsten Monde Titania, Oberon, Ariel und Umbriel. Sie sind alle etwa 14 mag hell und stehen zwischen 11 und 40 Bogen­sekunden neben ihrem Planeten, bei umlaufenden Positionswinkeln. Am besten überprüft man ihre Position nach der Beobachtung mit einem Planetariumsprogramm, zum Beispiel der App Stellarium.