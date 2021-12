Corona-Pandemie: Warum ist Omikron so ansteckend?

Die Variable »t« steht für die Anzahl der Sekundärinfektionen und hängt von den Auswirkungen der Immunität anderer Menschen, von saisonalen Wettermustern, Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens und weiteren Einschränkungen der Virusübertragung ab. R t »kann sich je nach den realen Bedingungen von Minute zu Minute ändern«, sagt Lipsitch. »Wir verwenden diese Maßzahl, um festzustellen, wie schnell ein Ausbruch wächst oder schrumpft.« Ein Wert von R 2 bedeutet zum Beispiel, dass eine Person zwei andere infiziert, ein Wert von R 5 , dass die Person das Virus auf fünf Personen überträgt, wodurch die Zahl der Infizierten viel schneller steigt.

Inzwischen gibt es auch R t -Schätzungen für Omikron. Am 9. Dezember 2021 meldete das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten (NICD) in Südafrika, dass sich der R t -Wert in diesem Land bis Anfang November bei Werten unter eins stabilisiert hatte. Demzufolge ging die Zahl der Fälle in einer Zeit, in der Delta die vorherrschende Variante war und auf eine weit verbreitete Immunität in der Bevölkerung stieß, tatsächlich zurück. Doch dann schoss R t Mitte November plötzlich in die Höhe. Er liegt nun im größten Teil des Landes über zwei und übersteigt in der dicht besiedelten Provinz Gauteng sowie in den Provinzen KwaZulu-Natal und Mpumalanga den Wert 2,5.

Die NICD-Wissenschaftler berechneten den Wert anhand von im Labor bestätigten Fällen und Daten über Krankenhauseinweisungen. Der R t -Wert umfasst in diesem Fall neben Omikron auch andere Varianten, aber der plötzliche Anstieg deutet darauf hin, dass die neue Variante in der Mischung enthalten ist und viele neue Infektionen verursacht, sagt Carl Pearson, ein mathematischer Modellierer an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, der eng mit den südafrikanischen Forschern zusammenarbeitet.