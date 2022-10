Papyri: Der Bautrupp von König Cheops

»Ägypten ist ein Geschenk des Nils«, schrieb Herodot im 5. Jahrhundert v. Chr. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Kultur des Pharaonenreichs beruhte zu einem Gutteil auf dem, was die Wüsten östlich und westlich des Niltals hergaben. Davon sind Forscherinnen und Forscher überzeugt, seit sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten diese Randregionen intensiver untersucht haben. Vor allem an den Küsten des Roten Meers spürten die Ägyptologen Hafenplätze auf. Dabei gelang es, nicht nur Lagerorte für Schiffe frei zu legen, sondern – völlig unerwartet – auch mehr über den Bau der Großen Pyramide herauszufinden, 240 Kilometer von Giseh entfernt.

Im Wadi al-Dscharf am Roten Meer entdeckten Archäologen mehrere Papyrusfragmente. Es sind die Aufzeichnungen eines Bautrupps, der Kalkstein von Tura nach Giseh schaffte. Das Material war vor rund 4600 Jahren für den Bau der Cheopspyramide bestimmt. Warum und wie das Logbuch der Pyramidenarbeiter ans Rote Meer gelangte und was die Daten über die Baustelle in Giseh verraten, haben Ägyptologen inzwischen genauer erschlossen – zuallererst über den Fundort.

Dass die alten Ägypter das Rote Meer befuhren, ist gesichert. Ein prominentes Zeugnis ist der Totentempel von Königin Hatschepsut, die von 1479 bis 1458 v. Chr. über das Land am Nil geherrscht hat. Die Bilder und Texte in ihrem Tempel von Deir el-Bahari in Theben schildern eine Expedition ins sagenhafte Punt. Das Gold- und Weihrauchland lag vermutlich irgendwo an der Meeresstraße Bab al-Mandab, am Südende des Roten Meers. Auf dem Weg an die Küste durchquerten die Ägypter die Arabische Wüste. Dazu zerlegten sie ihre Nilschiffe in einzelne Planken und transportierten diese auf Eseln bis zur Rotmeerküste, wo sie die zusammengefügten Gefährte zu Wasser ließen.

© Pierre Tallet / Wadi el-Jarf Archaeological Mission (Ausschnitt) Schiffslager im Wadi al-Dscharf | In unterirdischen Kammern lagerten die Matrosen einst auseinandergenommene Schiffe. Als Archäologen die Räume öffneten, entdeckten sie dort Papyrusfragmente – Logbücher und Versorgungslisten der Arbeiter an der Cheopspyramide.

Über die Expeditionen der alten Ägypter durch die Arabische Wüste wussten Forscher lange Zeit nicht viel mehr als das. Es war nicht einmal klar, durch welches Wadi die Schiffskonvois die Strecke von etwa 150 Kilometer zurücklegten. Viele Forscher hielten es für plausibel, dass sie die kürzeste Distanz wählten: durch das Wadi Hammamat – von dort, wo der Nil in einem großen Bogen gen Osten fließt, bis zur Rotmeerküste. Doch dann kam im heutigen Städtchen Mersa Gawasis, dutzende Kilometer nördlich des Wadis, der pharaonische Hafenplatz Sawu ans Licht. Wie Inschriftenfunde belegen, wählten die meisten Könige des Mittleren Reichs (2077–1759 v. Chr.) diese Route und den Hafen von Sawu für Expeditionen nach Punt. Womöglich ließ Jahrhunderte danach auch Königin Hatschepsut ihre Expedition über diesen Posten abwickeln.

Häfen an der Rotmeerküste

Inzwischen haben Archäologen weitere Hafenorte der Pharaonen entdeckt. Sie liegen nördlich von Sawu und waren bereits während des Alten Reichs (2686–2160 v. Chr.) in Betrieb: Ain Suchna und Wadi al-Dscharf. Beide Anlagen befinden sich im Golf von Sues. Auf der gegenüberliegenden, gut sichtbaren Seite des Meerarms lagen ebenfalls Häfen, die Archäologen schon länger kennen: Ras Sudr und al-Marcha.

Bei Grabungen an den zuletzt entdeckten Plätzen Sawu, Ain Suchna und Wadi al-Dscharf fanden sich Belege dafür, wie die Häfen einst betrieben wurden. So brachte wohl nicht jede Expedition Nilschiffe in Einzelteile zerlegt ans Rote Meer. Die Forscher stießen auf große, in Felsen geschlagene Galerien – eine neben der anderen, bis zu 34 Meter tief in den Grund getrieben. In den länglichen Räumen fanden sich Planken, aufgerollte Taue und Frachtkisten mit Aufschriften wie »wunderbare Güter aus Punt«. Offenbar dienten die Galerien als unterirdische Lager für auseinandergenommene Schiffe und Ersatzteile.