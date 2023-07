Multiple Persönlichkeit: Die Geschichte von Ella und ihren zwölf Ichs

Ellas zwölf Persönlichkeiten waren zwischen 2 und 16 Jahre alt. Jede hatte einen anderen Namen

Ella, so stellte sich heraus, litt an einer dissoziativen Identitätsstörung (DID). Bei dieser psychischen Störung hat die betroffene Person zwei oder mehr verschiedene Persönlichkeiten, die regelmäßig die Kontrolle über das Verhalten übernehmen. Hinzu kommen wiederkehrende Phasen der Amnesie, also des Gedächtnisverlusts. Die Kriterien für die Diagnose von DID sind im »Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders« (DSM-5) aufgeführt, dem psychiatrischen Diagnosemanual der American Psychiatric Association. Im Volksmund ist die Erkrankung auch als gespaltene oder multiple Persönlichkeit bekannt.

Im Lauf der Zeit zeigte Ella zwölf verschiedene Persönlichkeiten – oder »Teile«, wie sie sie bezeichnete. Diese Teile waren zwischen 2 und 16 Jahre alt, und jeder hatte einen anderen Namen, seine eigenen Erinnerungen und Erfahrungen. Auch die Sprache, Handschrift und bestimmte Verhaltensweisen unterschieden sich. Einige kommunizierten mit Worten, andere schwiegen, vermittelten Botschaften durch Zeichnungen oder benutzten Stofftiere, um Szenen darzustellen. Die meiste Zeit waren sich die verschiedenen Persönlichkeiten nicht bewusst, was geschah, wenn ein anderer Teil übernommen hatte. Das führte zu viel Verwirrung.

© Ella (Ausschnitt) »Alle meine Teile« | Das Bild stammt von der sieben Jahre alten Violet, einer von Ellas Persönlichkeiten. Alle »Teile« halten sich an den Händen, in der Mitte steht die Therapeutin Rebecca J. Lester. (Zum Schutz der Privatsphäre wurde der Text aus der Zeichnung entfernt.)

DID ist eine umstrittene Diagnose. Patienten mit DID-Symptomen werden von Klinikern und Laien häufig als Simulanten oder Neurotiker abgetan. Die Skepsis wurde besonders durch den Fall »Sybil« hervorgerufen, beschrieben in einem Bestseller von 1973. Später deutete jedoch vieles darauf hin, dass Sybil ihren Zustand vorgetäuscht hatte. Meine Diagnose von Ella basierte auf den DSM-5-Kriterien, Ergebnissen von verschiedenen psychologischen Tests und unserer jahrelangen Zusammenarbeit. Üblicherweise profitieren Schwindler in irgendeiner Weise davon, dass sie eine DID vortäuschen. Ella hatte hingegen nichts als Nachteile durch ihre psychische Störung. Ihre Persönlichkeiten sabotierten sich gegenseitig, ruinierten ihre Beziehungen und gefährdeten ihre schulischen Leistungen.