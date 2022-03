Große Wind- und Solarparks: Kollateralschäden am Klima?

Mitten in der Nordsee, 95 Kilometer nördlich von Borkum und 100 Kilometer nordwestlich von Helgoland: In Reih und Glied stehen auf 40 Quadratkilometern 71 riesige Windräder mit einer Nennleistung von insgesamt 497 Megawatt. Rund 300 000 Haushalte kann der Windpark »Hohe See«, die größte Windkraftanlage Deutschlands, mit Strom versorgen. Die größte Solarenergieanlage Deutschlands liegt in Werneuchen im Landkreis Barnim in Brandenburg. Auf 164 Hektar produzieren hier 465 000 Solarmodule Strom für rund 50 000 Haushalte. Beides gewaltige Anlagen, beides bedeutende Beispiele für einen wichtigen Baustein der Energiewende: Ohne solche Windkraft- und Solarparks wird Deutschland seinen Kohlenstoffdioxidausstoß nicht minimieren können.

Die bis zu 100 Meter langen Rotorblätter der Windräder verteilen Wärme, indem sie Luftmassen verwirbeln und mischen. Zusätzlich bremsen sie den Wind und verändern dadurch Luftströmungen. Das hat zur Folge, dass sich die Luft in Bodennähe der Windräder erwärmt, wie mehrere Analysen gezeigt haben – unter anderem eine Studie von zwei Forschern der University of Illinos aus dem Jahr 2009. Tatsächlich werden in der Landwirtschaft sogar vereinzelt Windräder eingesetzt, um Obstplantagen und Weinberge vor Kälte und Frost zu schützen. In Anbetracht dieser Tatsachen fragen sich manche Fachleute, ob riesige Windkraftparks einen Einfluss auf das Klima haben könnten – etwa, indem sie Dürreperioden begünstigen. Ähnliche Überlegungen drehen sich um Fotovoltaikanlagen, da die Erwärmung der Solarpaneele dazu führt, dass netto mehr Wärme in der Erdatmosphäre verbleibt. Würden diese Effekte in nennenswerter Weise das Klima beeinflussen, könnte das vielleicht den Beitrag der Techniken zum Klimaschutz schmälern, so die Bedenken.

Besonders vor dem Hintergrund geplanter gigantischer Wind- und Solarparks könnten solche Fragen relevant werden. In Westaustralien soll etwa der Asian Renewable Energy Hub (AREA) entstehen mit insgesamt 1743 Windturbinen und 18 riesigen Solarfeldern auf einer Fläche von annähernd 7000 Quadratkilometern, das ist fast doppelt so groß wie das Ruhrgebiet. Dieser Mix aus Wind- und Sonnenenergie könnte in rund 20 Jahren bis zu 26 Gigawatt Leistung erbringen. Der Gansu-Windpark in China, der aus einer Gruppe mehrerer Anlagen besteht, soll in Zukunft insgesamt 7000 Windturbinen umfassen und zum größten Windpark der Welt werden mit einer Nennleistung von rund 20 Gigawatt. Die größten Solarfarmen könnten bis 2030 in Saudi-Arabien in Betrieb sein, um die knapp 35 Millionen Einwohner vollständig mit Sonnenenergie zu versorgen. In Zukunftsvisionen sind außerdem enorme Teile der Sahara mit Solarpaneelen gepflastert, die für Afrika grünen Strom produzieren. Bereits heute steht in Ägypten eine der größten Fotovoltaikanlagen weltweit mit insgesamt sechs Millionen Modulen und einer Leistung von 1,6 Gigawatt; noch gigantischere Anlagen gibt es in China und Indien.