Ökostrom: Lohnt eine Solaranlage auf dem Dach noch?

Besser kann die Bilanz bei Fotovoltaikmodule ausfallen, die nicht auf Dächern, sondern in Wänden verbaut sind. Sie finden sich schon heute vereinzelt bei gewerblich genutzten Gebäuden. Theoretisch könnten in Deutschland rund 1000 Gigawatt Solarstrom an den Fassaden gesammelt werden, heißt es in einer Studie. Fenster waren dabei noch nicht eingerechnet, auch sie lassen sind ganz oder teilweise mit transparenten oder halbtransparenten Kollektoren an Stelle von Glas ausstatten. Senkrechte Flächen haben allerdings eine schlechtere Stromausbeute als Dachflächen. Und unter den aktuellen Förderbedingungen sind sie derzeit »nicht wirklich wirtschaftlich, höchstens bei einem hohen Anteil der Eigennutzung«, sagt Stefan Thomas vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie.

Wieviel können Balkonmodule und mobile Anlagen beisteuern?

Auch kleine Fotovoltaikmodule produzieren Strom, ob sie sich wirklich rechnen, unterscheidet sich aber von Fall zu Fall. Wenig sinnvoll ist zum Beispiel der Einbau von Solarzellen in Autokarosserien: »Oft ist ein Fahrzeug ja ein Stehzeug«, sagt etwa Franz Pöter, Geschäftsführer des Vereins Solarcluster Baden-Württemberg. Und wenn der Wagen häufig im Schatten oder der Garage parkt, lohnt der Aufwand für teure, zum Fahrzeugdesign passende Solarkollektoren kaum.

© Sungsu Han / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Kleine Solarmodule passen fast überall hin | Kleine Solarmodule können fast überall montiert werden, wo die Sonne hin scheint, hier ein Beispiel aus Südkorea. Der Beitrag solcher kleinen Balkon-Solaranlagen ist nicht zu unterschätzen: An sonnigen Tagen kann der Grundbedarf im Haushalt damit schon recht gut gedeckt werden.

Einfache, kleine Fotovoltaikmodule für Mietwohnungen, die Steckermodule, liegen dagegen zu recht im Trend. Sie werden einfach auf dem Balkon oder im Garten aufgestellt, verfügen über die notwendigen Wechselrichter zur Umwandlung des Gleich- in Wechselstrom und können so den gesammelten Strom einfach in eine Steckdose einspeisen. Module mit 400 bis 600 Watt Leistung reichen, um den Grundstrombedarf von Kühlgeräten, WLAN-Router und anderen Verbrauchern im Haushalt zu decken, sagt Pöter.

Regulierungsprobleme bei den Steckermodulen Der Anschluss von Fotovoltaik-Steckermodule im Haushalt wirft in Deutschland regulatorische Fragen auf. Übliche Sicherungen erkennen nicht, dass durch den eingespeisten sowie den aus dem Netz verbrauchten Strom theoretisch mehr Strom im System sein kann, als sie absichern. Die VDE-Norm empfiehlt daher, die Module nicht in die normalen Haushaltssteckdose, sondern in eine vom Elektriker eingebaute Wieland-Steckdose einzustöpseln. Zum Beispiel in Österreich ist dagegen der Anschluss an eine einfache Haushaltssteckdose erlaubt.

Würde jeder zweite Haushalt in Deutschland ein solches Modul installieren, kämen immerhin 8000 Megawatt zusammen, sagt Stefan Thomas vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Das seien zwar nur vier Prozent des erklärten Ausbauziels der neuen Bundesregierung von 200 Gigawatt. »Aber da dieses Ziel sehr ambitioniert ist, würde es helfen.«

Lohnen sich kleine Windkraftanlagen?

»Kleinwindanlagen haben gerade in Norddeutschland bei Landwirten großes Potenzial, Kohlendioxid zu vermeiden«, sagt Klaus-Dieter Balke, der Vorsitzender des Bundesverbands Kleinwindanlagen. Die Landesregierung von Niedersachsen habe das erkannt und werde ab Januar 2022 Anlagen bis 15 Meter Höhe in Gewerbe- und Industriegebieten von der Genehmigungspflicht ausnehmen. Ein wichtiger Schritt, denn bisher werden etwas größeren Anlagen von 20 bis 40 Kilowatt Leistung zwar oft in Gewerbe- und Industriegebieten oder auf bäuerlichen Höfen geplant, dann aber von Mitbarbeiterinnen und Mitarbeitern der verantwortlichen Bauämter blockiert. Die Systeme müssen oft dieselben regulatorischen Anforderungen erfüllen wie große Anlagen mit 150 Meter Höhe und mehr.

Eine weitere Hürde sei die Konformitätserklärung, mit der ein Unternehmen durch ein CE-Zeichen bestätigt, dass sein Produkt die erforderlichen Anforderungen nach EU-Richtlinien erfüllt und alle vorgeschriebenen Bewertungsverfahren durchlaufen hat. Derartige offizielle Maschinenzertifizierungen kosten schnell 120 000 Euro und mehr – nur für Großanlagenbauer kein Problem. »In Frankreich genügt eine CE-Konformitätserklärung des Herstellers selbst«, sagt Balke.