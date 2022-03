Wasserstoff-Technologie: Der Verbrenner ist tot, lang lebe der Verbrenner!

Autos mit Wasserstoffmotoren

Die stand auch am Anfang der Karriere der Wasserstoffverbrenner. Dass ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff in einer explosionsartigen Umwandlung zu Wasser verbrennt, wenn man es zündet, ist schon seit Langem bekannt. 1807 brachte es den Schweizer Tüftler Isaac de Rivaz auf die Idee, den ersten Wasserstoff-Verbrennungsmotor der Welt zu entwickeln. Er ließ die explosive Energie der chemischen Reaktion einen Kolben nach oben treiben, der anschließend durch die Schwerkraft wieder nach unten fiel und diese Kraft auf Räder übertrug. Ein am Fahrzeug befestigter Ballon versorgte das Mobil mit dem gasförmigen Kraftstoff, das eine Strecke von einigen hundert Metern schaffte. Echte Versuchsfahrzeuge gab es jedoch erst fast zwei Jahrhunderte später, in den 1980er Jahren, in den USA, Japan und Deutschland. Später noch, ab 2006, fuhr im Berliner Stadtverkehr zehn Jahre lang eine ganze Flotte an Stadtbussen mit Motoren, in denen Wasserstoff brannte. Hinten am Auspuff qualmte dann keine rußige Dieselwolke hervor und vor allem kein CO 2 , sondern nur Wasserdampf und Stickoxide.

Die Stickoxidbildung ist dem Umstand geschuldet, dass in den Wasserstoffverbrennern in aller Regel kein reiner Sauerstoff eingesetzt wird, sondern Luft. Und die besteht zum überwiegenden Teil aus Stickstoff, der unter bestimmten Bedingungen ebenfalls mit dem Luftsauerstoff reagiert. Auch die eigentlich sauberen Wasserstoffverbrenner brauchen also in der Regel eine Abgasreinigung.